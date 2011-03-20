جزئیات میادین اکتشافی نفت و گاز ایران در سال 89

سیدمسعود میرکاظمی در گفتگو با مهر درباره مهمترین اکتشافات نفت و گاز ایران در سال همت و کار مضاعف با بیان اینکه امسال چهار میدان جدید نفت و گاز در سطح کشور کشف شده است، گفت: در مجموع ارزش حجم ذخایر نفت و گاز طبیعی کشف شده در این چهار میدان هیدروکربوری حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در برنامه چهارم توسعه وضعیت کشف ذخایر جدید نفت و گاز طبیعی در سطح کشور مطلوب ارزیابی می شود، تصریح کرد: در مجموع در برنامه چهارم میزان اکتشاف ذخایر هیدرو کربوری بیش از 1.5 برابر میزان ذخایر نفت و گاز استخراج شده بوده است.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه هم ‌اکنون عملیات اکتشاف و بررسی حوزه‌های جدید کاملا توسط شرکت‌های داخلی انجام می‌شود، اظهار داشت: متخصصان داخلی با انجام عملیات لرزه ‌نگاری دو بعدی و سه بعدی، شبیه ‌سازی‌های لازم را برای شناخت میادین جدید نفت و گاز در کشور انجام می‌دهند.

وی همچنین از بازنگری از میزان دقیق ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در مخازن موجود و جدید کشور خبر داد و افزود: آخرین برآوردهای انجام شده نشان می دهد در شرایط فعلی حجم هیدروکربور مایع قابل استحصال ایران از 137 به بیش از 150 میلیارد بشکه افزایش یافته است.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با یادآوری افزایش ذخایر گاز طبیعی ایران به بیش از 33 تریلیون متر مکعب در سالجاری، تاکید کرد: به عبارت دیگر با وجود استخراج سالانه از ذخایر نفت و گاز کشور اما بیش از برداشت انجام گرفته ذخایر جدید هیدروکربوری کشف شده است.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت همچنین از توسعه فعالیتهای اکتشافی در برنامه پنجم توسعه خبر داد و افزود: هنوز بسیاری نقاط شناسایی نشده نفت و گاز در کشور وجود دارد.

به گفته میرکاظمی اکتشاف آینده با محوریت میادین مشترک و مرزهای خشکی و آبی در حال انجام است که با نهایی شدن این عملیات و پس از قطعی شدن حجم اکتشافات جدید هیدروکربوری، اطلاعات آن در آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، از یکسال گذشته تاکنون 6 میدان جدید نفت و گاز شامل میدان گازی هالگان (استان فارس)، میدان نفتی سومار (کرمانشاه)، میدان گازی طوس (خراسان رضوی)، میدان گازی فروز (خلیج فارس)، میدان گازی سفید (هرمزگان) و میدان گازی خیام (شرق عسلویه) کشف و جزئیات آن توسط وزارت نفت اعلام شده است.

محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت پیشتر در تشریح مهمترین برنامه های اکتشاف نفت و گاز ایران با بیان اینکه در دو سال گذشته 14 میدان جدید نفت و گاز در ایران کشف شده است به مهر گفته بود: با کشف این میادین جدید در مجموع میزان حجم ذخایر نفت خام کشور 14 میلیارد بشکه و ذخایر گاز 1.5 تریلیون متر مکعب افزایش یافته است.

وی همچنین از توسعه فعالیتهای اکتشافی در 27 بلوک جدید با محوریت میادین مشترک مرزی و مشترک در مناطق خلیج فارس، غرب و شمالشرقی ایران خبر داده بود.

سید محمود محدث مدیر اکتشاف شرکت نفت هم با اشاره به تمرکز وزارت نفت بر روی حفاری میادین مشترک و مرزی نفت و گاز، اظهار کرده بود: توسعه فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز در تمامی حوزه های رسوبی ایران در دستور کار قرار گرفته است.