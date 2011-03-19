به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام سید قریش موسوی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد ارتحال حجت الاسلام لشگری امام جمعه موقت قزوین که با حضور قشرهای مختلف مردم در مسجد جامع ضیاء آباد برگزار شد اظهارداشت: روحانیت همواره به عنوان پیشتاز مردم در صحنه های مختلف حضور داشته و توانسته نقش ارشادی خود را در دوران سخت انقلاب و جنگ به خوبی ایفا کند.

وی افزود: روحانیان بویژه علما با زحمات شبانه روزی و نوشتن کتابها و تدریس مکتب پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین(ع) فرهنگ دین و احکام اسلام را به مردم منتقل می کنند که مرحوم لشگری در این رابطه تلاش های زیادی کرد.

حجت الاسلام لشگری با اشاره به ویژگی های اخلاقی مرحوم لشگری افزود: آن مرحوم از نظر پاکی، زهد و تقوی از روحانیان وارسته استان بود و در دوران حیات خود منشاء خدمات زیادی در استان شد.

مرحوم حجت الاسلام لشگری که سالها به عنوان استاد حوزه و دانشگاه امام جمعه موقت قزوین هم بود در سال 1386 به علت بیماری در سن 69 سالگی دار فانی را وداع گفت.