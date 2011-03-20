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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

امدادگران هلال احمر قزوین عازم محورهای مواصلاتی استان شدند

امدادگران هلال احمر قزوین عازم محورهای مواصلاتی استان شدند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: تیمهای امدادگر جمعیت هلال احمر استان قزوین به منظور کمک به مسافران نوروزی در 14 نقطه استان مستقر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمد حیاتی صبح یکشنبه در مراسم اعزام تیمهای امدادی هلال احمر به مناطق تعیین شده اظهار داشت: در طرح نوروزی امسال سه هزار نفر روز امدادگر به صورت ثابت و سیار و موقت به مسافران خدمات رسانی می کنند و در صورت نیاز از امداد و نجات هوایی کشور نیز استفاده خواهد شد.
 
حیاتی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای نوروزی از مردم و مسافران خواست در صورت بروز هرگونه تصادف و سانحه در جاده های مواصلاتی استان ضمن خودداری از جابجایی مصدومان مراتب را به مراکز امداد و نجات جاده ای هلال احمر اطلاع دهند.
 
وی افزود: شماره تلفن 147 جمعیت هلال احمر استان به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان و ارائه خدمات امدادی در صورت لزوم به مسافران است.
 
حیاتی یادآور شد: جمعیت هلال احمر با تلاش نیروهای داوطلب خیر و انسان دوست خود توانسته است با حضور بموقع در حوادث غیرمترقبه و نجات جان بیماران، مصدومان و حادثه دیدگان جایگاه ارزشمندی در میان مردم کسب کند و امروز هر حادثه که رخ می دهد مردم چشم امیدشان به حضور امدادگران هلال احمر است.
 
این مسئول خاطرنشان کرد: با عملکرد مناسب نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر و کسب موفقیتهای لازم در شرایط کنونی، قزوین به عنوان استان معین تهران برای حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله احتمالی تعیین شده است.
 
حیاتی اظهار امیدواری کرد در تعطیلات نوروزی مسافران و رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و احتیاط کامل و توجه به توصیه های پلیسی ایام خوش و بدون حادثه ای را سپری کنند.
کد مطلب 1276818

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