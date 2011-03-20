بجنورد آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

سید محمد پاکمهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: با توجه به آب و هوای متغیری که در پیش رو داریم و ادامه بارشها، وظیفه ستاد نوروزی سنگین تر است و باید با آمادگی کامل و تدابیر بیشتر، امکانات مختلفی را برای اسکان مسافران فراهم کرد.

وی تصریح کرد: امسال فرصت خوبی برای کمیته اسکان است تا با استفاده از قابلیتها، زمان ماندگاری مسافران را بیشتر کند.



نماینده دولت در بجنورد افزود: کمیته اسکان مدارسی را با 967 اتاق برای اسکان مسافران در بجنورد در نظر گرفته که 27 مدرسه برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.



وی از اختصاص 10 سالن ورزشی و 50 نمازخانه برای اسکان مسافران در شرایط ویژه خبر داد و تاکید کرد: در صورت هر گونه شرایط نامساعد آب و هوایی اعم از بارش و یخبندان همه امکانات مختلف جاده ای، مراکز درمانی و بیمارستان ها آماده همکاری با یکدیگر باشند.



فرماندار بجنورد با اشاره به سال 89 گفت: رشد بودجه ها و تشکیل کارگروه عمران و توسعه از مهم ترین اقدامات انجام شده در سال جاری بود.



پاکمهر خاطرنشان کرد: مهمترین اقدامی که در سال 89 توسط مسئول ارشد استان تدوین شد، سند توسعه تمام شهرستانهای استان خراسان شمالی بود که با ارایه آن برنامه های منسجم تری برای حل مشکلات صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در این اسناد، مسیری تعیین شده که هر فرمانداری که حضور پیدا کند، باید این مسیر را ادامه دهد و با تغییر مسئولان و مدیران در ادامه برنامه تغییری به وجود نخواهد آمد و مدیران می دانند که در حوزه زیرساخت های فرهنگی، اقتصادی، تولیدی و گردشگری در کجا هستیم و به کجا باید برسیم.