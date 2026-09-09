اجرای نمایش «خون باید یاگو، خون» در خانه نمایش مهرگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «خون باید یاگو، خون» به نویسندگی و کارگردانی حبیب نریمانی هر شب ساعت ۲۱ در سالن یک خانه نمایش مهرگان اجرا می‌شود و مدت زمان آن یک ساعت و ۲۰ دقیقه است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «مردی از دل خون بیرون می‌آید؛ او با زخمی از تحقیر و کنار گذاشته شدن، تصمیم گرفته عشق را به نفرت و نفرت را به زخمی چرکین تبدیل کند. پا به ذهن مردی می‌گذاریم که آدم‌ها را مهره‌های بازی خود می‌کند؛ همین‌قدر موزیانه. اما وقتی نخستین قطره خون فرو می‌ریزد، مرز میان «طراح جنایت» و «قربانی جنایت» آرام‌آرام محو می‌شود. «خون باید یاگو، خون»؛ اعترافات یک شیطان است، پیش از آنکه خودش در جهنمی که ساخته غرق شود.»

ایمان بازیگران تهیه‌کنندگی این اثر را برعهده دارد و هومان فتحی و نیوشا حبیبی بازیگران آن هستند.

ساقی محمدرضایی به‌عنوان مشاور پروژه، مهدی علی‌نژاد مجری طرح، علی بهرام مدیر تولید، نوید فرح‌مرزی طراح گریم، بهزاد خورشیدی طراح پوستر و بروشور، عرفان یزدی صداگذار، فائزه آئین طراح صحنه، حسین طاهربخش سازنده دکور، مانی منادی‌زاده آهنگساز و نوازنده، الهام باقرزاد طراح لباس، گیتا دهقانی و لیلا جعفری دستیاران کارگردان، نسرین باقرپور منشی صحنه، احمدرضا عزیزی مدیر صحنه و امین اعتمادی‌مجد مشاور رسانه‌ای این نمایش هستند.

حبیب نریمانی نویسنده و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون، طی بیش از ۲ دهه فعالیت هنری، در تولید مجموعه‌های تلویزیونی و مستندهای اجتماعی حضور داشته و از جمله در مجموعه‌هایی چون «شوک»، «زنگار»، «انعکاس»، «مسافری از هیچ»، «پردیس پارسی» و «باب‌المراد» به‌عنوان کارگردان یا تدوینگر فعالیت کرده است. در عرصه تئاتر، نریمانی علاوه بر نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی آثاری همچون «مکبث» و «پریکلس» از آثار ویلیام شکسپیر و همچنین «آواز سردادن قلندر شیدا» و «کشتن کابوس‌ها» را در کارنامه دارد. نمایشنامه «شبق» نیز از آثار منتشر شده نریمانی است، که در سال ۱۳۸۴ توسط انتشارات صنوبر منتشر شد. وی همچنین در سال‌های اخیر بر تئاتر پژوهش‌محور و پیوند میان فرهنگ، ادبیات و هنرهای نمایشی تمرکز داشته و در زمینه تئاتر ارمنی در اصفهان و ارمنستان نیز فعالیت کرده است.

«خون باید یاگو، خون» از ۲۲ شهریور تا ۸ مهر، ساعت ۲۱ در سالن یک خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.