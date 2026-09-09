به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر تصادف زنجیرهای ۴ خودرو( دو دستگاه پژو ۴۰۵ ، آریسان و کامیون) در کیلومتر ۳۵ جاده بوشهر به گناوه ، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات حسن نظام - شهرستان بوشهر به محل حادثه اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر افزود: این حادثه پنج مصدوم و یک جانباخته به همراه داشت.
وی گفت: پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی ، ۲ مصدوم به صورت سرپایی درمان و دیگر مصدومین توسط نجاتگران هلالاحمر و عوامل اورژانس۱۱۵ به بیمارستان خلیجفارس انتقال داده شدند و پیکر جانباخته تحویل عوامل انتظامی در صحنه شد.
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