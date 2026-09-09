به گزارش خبرگزارش مهر، محمد مالمیر ظهر چهارشنبه اظهار کرد: براساس دادههای ثبتشده در پنج ماهه نخست سال جاری ۷ نفر به دلیل برقگرفتگی فوت کردهاند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵ نفر بوده است.
وی در خصوص یکی از آخرین پروندههای ارجاعی به پزشکی قانونی افزود: طبق گزارشهای دریافتی روز گذشته یک مرد ۶۳ ساله در منطقه «سنگشیر» شهر همدان حین کار با دستگاه سنگفرز برای انجام امور مربوط به لولهکشی خانگی دچار برقگرفتگی شد و جان خود را از دست داد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با ابراز تاسف از تداوم این حوادث، تاکید کرد: تکرار این دست وقایع بیانگر بیاحتیاطی و کمتوجهی به اصول ایمنی در مواجهه با جریانهای الکتریکی است، موضوعی که با وجود هشدارهای مکرر نهادهای مسئول همچنان از سوی برخی شهروندان نادیده گرفته میشود.
مالمیر در تشریح خطرات پزشکی ناشی از برقگرفتگی تصریح کرد: عبور جریان برق از بدن میتواند پیامدهای جبرانناپذیری همچون تخریب بافتهای سلولی، لخته شدن خون در قلب، از کار افتادن سیستم عصبی و در نهایت توقف فعالیت قلبی را به همراه داشته باشد؛ ضمن آنکه سوختگیهای عمیق و تخریب اندامها از دیگر عوارض این حوادث است.
وی همچنین به خطرات ناشی از دستکاری شبکههای انتقال برق اشاره کرد و ادامه داد: برخی افراد بدون آگاهی از شدت خطر برای اقداماتی نظیر کابلکشی یا مداخلات فنی در نزدیکی خطوط برق وارد حریمهای ممنوعه میشوند در حالی که جریان برق فشار قوی حتی در فاصله چند متری نیز میتواند به دلیل وقوع قوس الکتریکی مرگآفرین باشد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در پایان از شهروندان خواست با توجه به خطرات جدی برقگرفتگی ضمن رعایت دقیق اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات استاندارد از هرگونه فعالیت غیرتخصصی در نزدیکی شبکههای برق جدا خودداری کنند.
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