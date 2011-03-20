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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

پلاکارد مرگ بر آمریکا در شهر/

سخنرانی اوباما در ریودوژانیرو لغو شد

سخنرانی اوباما در ریودوژانیرو لغو شد

سفارت آمریکا در برزیل از لغو برنامه سخنرانی "باراک اوباما" در شهر ریودوژانیرو به دلایل امنیتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته وارد برزیل شد و در شهر برازیلیا با "دیلما روسف" همتای برزیلی خود دیدار کرد.

اوباما پس از این دیدار عازم شهر ریودوژانیرو شد و قرار بود امروز یکشنبه در میدان اصلی این شهر سخنرانی کند، اما در ساعات ابتدایی صبح امروز سفارت آمریکا در برزیل از لغو این سخنرانی خبر داد.

این سخنرانی در حالی لغو شد که میدان اصلی شهر ریودوژانیرو تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت و علاوه بر نیروهای امنیتی برزیل، تک تیراندازان و تانکها، برخی از نیروهای پلیس فدرال امریکا ( اف بی آی ) نیز برای تامین امنیت مراسم سخنرانی در این میدان مستقر شده بودند.

به نوشته ساندی تلگراف، میدان اصلی شهر در حالی برای سخنرانی اوباما در نظر گرفته شده بود که در اطراف آن بنرهایی با نوشته ها و شعارهای ضد آمریکایی به چشم می خورد.

این اولین سفر باراک اوباما در مقام رئیس جمهوری آمریکا به یک کشور آمریکای لاتین به شمار می رود.

کد مطلب 1276913

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