کمر تحریمها را شکستیم/ حمل سلاح به سوریه صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیر دریادار حبیب الله سیاری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم استقبال از ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش به دریای مدیترانه در جمع خبرنگاران، بیان داشت: این ناوگروه از اول بهمن ماه امسال به سمت آبهای آزاد حرکت کرد و پس از 32 سال موفق به عبور از کانال سوئز و حضور در دریای مدیترانه شد.

وی افزود: از جمله مهمترین دستاوردهای این ناوگروه می توان به نشان دادن اقتدار جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد و نشان دادن توان علمی و تحقیقاتی و صنعتی نیروی دریایی ارتش اشاره کرد.

کمر تحریمها را شکستیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: امروز کارکنان نیروی دریایی ارتش توانسته اند کمر تحریمهای دشمن علیه ملت ایران را بشکنند و همه تحریمها را به فرصت تبدیل کنند.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه اعزام 12 ناوگروه توسط نیروی دریایی به آبهای آزاد نشان دهنده قدرت ایران است، اظهار داشت: ناوگروههای اعزامی نیروی دریایی توانسته اند به خوبی امنیت کشتیهای ایرانی را در خلیج عدن و شمال اقیانوس هند تامین کنند تا چرخه اقتصادی کشور با مشکل مواجه نشود.

وی با اشاره به 20 هزار کیلومتر دریانوردی توسط دوازدهمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش به آبهای آزاد، عنوان کرد: دشمنان تلاش بسیار زیادی برای به چالش کشیدن سفر این ناوگروه به دریای مدیترانه انجام دادند اما خوشبختانه این ناوگروه توانست به خوبی پیام صلح و دوستی کشور ایران را به کشورهای منطقه برساند و با حربه ایران هراسی دشمنان مبارزه کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: منظور از نیروی دریایی راهبردی حضور در آبهای آزاد است و نیروی دریایی امروز توانسته است با حضور قدرتمند در آبهای آزاد از منافع نظام جمهوری اسلامی ایران به خوبی دفاع کرده و توانمندی های خود را به جهان ثابت کند.

حمل سلاح به سوریه صحت ندارد

امیر دریادار سیاری در پاسخ به این سئوال که "آیا این ناوگروه حامل سلاح به سوریه بوده یا خیر" بیان داشت: این مسئله را دشمنان برای زیرسئوال بردن کار بزرگ این ناوگروه مطرح کردند و قطعا چنین امری صحت ندارد.

وی با اشاره به اینکه اعزام ناوگروههای نیروی دریایی به آبهای آزاد همچنان ادامه دارد، عنوان کرد: کشورهای دوست ما در منطقه خاورمیانه از توانمندی بسیار بالای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیار خوشحال شده اند که این هم یکی دیگر از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران است.