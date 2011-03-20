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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ترافیک روان در جاده ها/ بی توجهی به جلو بیشترین علت تصادفات

ترافیک روان در جاده ها/ بی توجهی به جلو بیشترین علت تصادفات

معاون عمیلیات ترافیکی پلیس راه کشور با بیان اینکه وضعیت ترافیک در بیشتر جاده های کشور آرام و روان است گفت: تنها در برخی از محورهای شمالی کشور ترافیک نیمه سنگین است.

سرهنگ پرویز البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون ترافیک در محورهای کرج - چالوس - هراز، قزوین - رشت، قزوین - زنجان و تهران - قم به شکل مقطعی نیمه سنگین است.

وی ادامه داد: همچنین جاده کرج - قزوین از پل فردیس تا حصارک، قوچان - مشهد و تربت حیدریه - مشهد دچار ترافیک نیمه سنگین است اما بقیه جاده های کشور دارای ترافیک روان و عادی هستند.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با بیان اینکه 33 درصد از تصادفات مربوط به واژگونی خودروهاست، گفت: 15 درصد نیز مربوط به برخورد وسایل نقلیه عابر پیاده است.

سرهنگ البرزی افزود: 33 درصد دلیل وقوع تصادفات عدم توجه رو به جلو، 23.5 درصد انحراف به چپ و17 درصد تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

کد مطلب 1276938

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