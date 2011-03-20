94 کشته در حمله رژیم قذافی به بنغازی/بمباران یک فرودگاه از سوی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد : جنگنده های وابسته به قذافی مناطق مختلف شهر بنغازی را بمباران کردند. در این حملات دست کم 94 نفر کشته شدند.

جنگنده های معمر قذافی دیکتاتور لیبی همچنین مخازن سوخت و نیروگاه های برق در شهر مصراته را نیز بمباران کردند.

حملات مزدوران قذافی به انقلابیون در برخی شهرهای لیبی در حالی صورت می گیرد که حمله نیروهای خارجی به این کشور از ساعت شانزده و چهل و پنج دقیقه به وقت گرینویچ روز گذشته با حمله جنگنده های فرانسوی به یک خودروی نظامی لیبیایی آغاز شد.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز گزارش داد که جنگنده های آمریکا یکی از فرودگاه های لیبی را با 40 بمب بمباران کردند.

رویترز نیز در همین راستا اعلام کرد که جنگنده های فرانسه به یکی از مکانهای دفاع هوایی لیبی در "تاجورا" واقع در 10 کیلومتری شرق طرابلس حمله کردند.

هواپیماهای فرانسه همچنین تانکها و خودروهای زرهی در منطقه بنغازی را نیز هدف قرار دادند. خاطرنشان می شود فرانسه در حال حاضر 5 فروند جنگنده در لیبی دارد که یکی از آنها عملیات ردیابی را برعهده دارد و 4 فروند جنگنده دیگر نیز حملات هوایی را انجام می دهند.



