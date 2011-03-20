زنان شاخص اهل سنت 4 شهرستان گلستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرجان کیا بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه همایش این مرکز در گرگان، با اشاره به مشارکت بانوان اهل سنت در همایش بانوان انقلاب اسلامی در بندرترکمن گفت: این همایش با استقبال خوب جامعه زنان اهل سنت مواجه شد.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال گفت: پیشرفت و بالندگی یک جامعه از وظایف همه افراد آن جامعه است و رشد و تعالی آن نیازمند انسان های کوشا و با همت است.

حجت الاسلام ابوالفضل عامری اظهار داشت: در این سال کارها و طرح های بزرگی به انجام رسید که حاصل تلاش همه همکاران بوده است.

وی با اشاره به فرمایش امیرالمومنین(ع) درخصوص ارزش یک انسان افزود: آن امام بزرگوار قدر و ارزش هرکس را به اندازه همت او می داند و بر این اساس کسانیکه در سال همت و کار مضاعف، تلاش بیشتری داشتند از ارزش والاتری برخوردار است.

عامری، ضمن تقدیر از تلاش مجموعه همکاران در دستیابی به اهداف و برنامه های این مرکز در راستای ارتقای جایگاه اهل سنت اظهار امیدواری کرد تا درسال جدید نیز با همان رویه و روحیه کاری تحولات بزرگی در جامعه اهل سنت ایجاد شود.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان با اشاره به خدمات انجام شده در سال 89 تصریح کرد: در سال جدید ساختار اداری و چارت سازمانی تکمیل می شود و استارت ساختار جدید امور مشمولین ویژه طلاب در گرگان زده خواهد شد.