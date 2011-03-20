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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

خدمات رایگان مترو تهران در نخستین روز سال 1390

خدمات رایگان مترو تهران در نخستین روز سال 1390

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: مسافران کلیه خطوط مترو تهران در اولین روز سال 1390 به طور رایگان جابجا می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در اطلاعیه ای ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز و آغاز سال 1390 این خبر را اعلام کرد.

این شرکت، ضمن آرزوی سالی سرشار از سلامتی، سربلندی و سعادت برای تمام مردم استانهای تهران و البرز و سراسر کشور افزود: این تسهیلات جهت فراهم آوردن رفاه بیشتر برای شهروندان گرامی در انجام دید و بازدیدهای نوروزی است.

به این ترتیب، روز دوشنبه، اول فروردین ماه سال 1390، بهره گیری از خدمات در شبکه مترو تهران رایگان است و این امر، عیدی مترو به هموطنان محسوب می شود.

کد مطلب 1276998

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