خدمات رایگان مترو تهران در نخستین روز سال 1390

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در اطلاعیه ای ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز و آغاز سال 1390 این خبر را اعلام کرد.

این شرکت، ضمن آرزوی سالی سرشار از سلامتی، سربلندی و سعادت برای تمام مردم استانهای تهران و البرز و سراسر کشور افزود: این تسهیلات جهت فراهم آوردن رفاه بیشتر برای شهروندان گرامی در انجام دید و بازدیدهای نوروزی است.

به این ترتیب، روز دوشنبه، اول فروردین ماه سال 1390، بهره گیری از خدمات در شبکه مترو تهران رایگان است و این امر، عیدی مترو به هموطنان محسوب می شود.