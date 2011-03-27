قیمت خرید تضمینی برنج سال زراعی 90 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این ابلاغیه که به وزارت جهاد کشاورزی، بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز ابلاغ شده، قیمت خرید برنج پر محصول در سال ۹۰-۱۳۸۹ از ۹۳۰ تومان تا ۱۴۸۰ تومان بر مبنای ۱۰ درصد شکستگی، تعیین شده است.

بنابر این ابلاغیه به ازای هر درصد شکستگی بیش از ۱۰ درصد برای برنج های آمل دو و سه، چرام، ندا و نعمت مبلغ ۵۹ ریال و برای برنج های سپیدرود، فجر، خزر و ساحل مبلغ ۷۲ ریال از نرخ های مصوب کسر می شود.

به میزان شکستگی کمتر از ۱۰ درصد برای برنج های آمل دو و سه، ندا ، نعمت و سپیدرود مبلغ ۸۷ ریال و برای برنج های خزر و ساحل مبلغ ۹۶ ریال به نرخ های مصوب اضافه می شود و حداکثر شکستگی قابل قبول ۱۵ درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه، 7.5 درصد است.

مازندران از قطب های اصلی رنج کشور است.