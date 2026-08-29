به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، شرکت فناوران ایدهپرداز سرزمین هنر (سهامی عام) پس از احراز تمامی شرایط پذیرش، از تاریخ ششم شهریور ماه ۱۴۰۵ در فهرست نرخهای فرابورس ایران درج شد.
این شرکت با نماد معاملاتی «سینماتیکت»، بهعنوان چهارصدوسومین نماد معاملاتی فرابورس و هشتمین شرکت پذیرفتهشده در تابلوی دانشبنیان بازار نوآفرین، آماده ورود به مرحله بعدی فرآیند عرضه سهام است.
بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، شرکت فناوران ایدهپرداز سرزمین هنر در گروه «فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه» و زیرگروه «خدمات بلیت و رزرو رویدادهای فرهنگی، هنری و سرگرمی» طبقهبندی شده است. کد این شرکت ۹۰۱۰ اعلام شده است.
پذیرش این شرکت در فرابورس، در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۳ انجام شده و شرکت مشاور سرمایهگذاری ترنج، عهدهدار مسئولیت مشاوره پذیرش آن بوده است.
همچنین این شرکت در تاریخ چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ با شماره ثبت ۱۲۵۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
فرابورس ایران اعلام کرد امیدنامه شرکت فناوران ایدهپرداز سرزمین هنر در بخش «پذیرش»، قسمت «وضعیت شرکتهای پذیرششده (امیدنامه)» و زیرمجموعه بازار نوآفرین در تارنمای رسمی این شرکت در دسترس سرمایهگذاران و عموم علاقهمندان قرار دارد.
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