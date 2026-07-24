  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

عربستان حمله به یک کشتی این کشور در دریای سرخ را تأیید کرد

عربستان حمله به یک کشتی این کشور در دریای سرخ را تأیید کرد

یک مقام مسئول عربستانی اعلام کرد که یک کشتی متعلق به یکی از شرکت‌های سعودی هنگام عبور از دریای سرخ هدف حمله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس عربستان، یک مقام مسئول در سازمان کل حمل‌ونقل عربستان اعلام کرد که کشتی NCC MASA متعلق به یکی از شرکت‌های سعودی، امروز جمعه هنگام حرکت در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفت.

این مقام سعودی افزود که در پی این حمله، بدنه کشتی دچار آسیب جزئی شد.

وی ادامه داد: پس از اطمینان از سلامت کشتی و تمامی اعضای خدمه، این شناور به مسیر خود به سوی مقصد ادامه داد.

این مقام سعودی همچنین مدعی شد که این حملات نقض قوانین و عرف‌های بین‌المللی است که به گفته وی امنیت کشتی‌های تجاری و خدمه آنها را تضمین می‌کند.

کد مطلب 6897903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها