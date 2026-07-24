عربستان حمله به یک کشتی این کشور در دریای سرخ را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس عربستان، یک مقام مسئول در سازمان کل حمل‌ونقل عربستان اعلام کرد که کشتی NCC MASA متعلق به یکی از شرکت‌های سعودی، امروز جمعه هنگام حرکت در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفت.

این مقام سعودی افزود که در پی این حمله، بدنه کشتی دچار آسیب جزئی شد.

وی ادامه داد: پس از اطمینان از سلامت کشتی و تمامی اعضای خدمه، این شناور به مسیر خود به سوی مقصد ادامه داد.

این مقام سعودی همچنین مدعی شد که این حملات نقض قوانین و عرف‌های بین‌المللی است که به گفته وی امنیت کشتی‌های تجاری و خدمه آنها را تضمین می‌کند.