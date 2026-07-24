https://mehrnews.com/x3cDWk ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ کد مطلب 6897892 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ دیار آفتاب؛ تبلور صد و چهل و ششمین شب حماسه و مقاومت اراک- در این ویدئو صد و چهل و ششمین شب حماسه و مقاومت مردم دیار آفتاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6897892 کپی شد مطالب مرتبط خروش دوباره محلات؛ صدو چهل و پنجمین جلوهگاه بصیرت و ولایتمداری اقامه نماز استغاثه به ساحت امام زمان (عج) و اجتماع حماسی مردم خمین تجدید میثاق در اراک؛ طنین فریاد بصیرت در صدوچهل و هفتمین آوردگاه ولایت روایت ۱۴۵ شب ایستادگی؛ تکرار پیمان سرخ دیار آفتاب با ولایت شکوه حضور پرشور مردم محلات در صد و چهل و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب پنجم مرداد محور برنامههای فرهنگی و تبیینی استان مرکزی میشود گزارش میدانی خبرنگار مهر از صد و چهل و ششمین شب تجمع لنگرودی ها صد و چهل و چهارمین شب بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر انقلاب حماسه سازی اقتدار و مقاومت ملی مردم ارومیه در خیابان برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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