اسامی شهدای حادثه تروریستی مریوان اعلام شد

عزت الله رشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج با اشاره به اسامی شهدای حادثه تروریستی شهر مریوان اظهار داشت: در این حادثه تروریستی چهار نفر از پرسنل فرماندهی مرزبانی استان کردستان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی عنوان کرد: سرباز وظیفه "میلاد قبادی"، سرباز وظیفه "سلمان زارعی"، سرباز وظیفه "کاظم عابدی" و یکی از پرسنل فرماندهی مرزبانی استان به نام "پژمان زمانی" چهار نفری هستند که در این حادثه تروریستی و حمله افراد مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.

به گفته فرماندار شهرستان مریوان پیکر شهدای حادثه تروریستی امروز ساعت 10 صبح با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استان و شهرستان تشییع می شود.

در جریان حادثه تروریستی جمعه شب در مریوان علاوه بر شهادت چهار نفر از پرسنل فرماندهی مرزبانی پنج نفر نیز زخمی شدند و تاکنون هیچ گروه و فردی مسئولیت این حادثه تروریستی در شهر مریوان را بر عهده نگرفته است.