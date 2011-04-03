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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۵۴

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اسامی شهدای حادثه تروریستی مریوان اعلام شد

اسامی شهدای حادثه تروریستی مریوان اعلام شد

سنندج - خبرگزاری مهر: فرمانده مرزبانی کردستان اسامی شهدای حادثه تروریستی جمعه شب در شهرستان مریوان را اعلام کرد.

عزت الله رشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج با اشاره به اسامی شهدای حادثه تروریستی شهر مریوان اظهار داشت: در این حادثه تروریستی چهار نفر از پرسنل فرماندهی مرزبانی استان کردستان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی عنوان کرد: سرباز وظیفه "میلاد قبادی"، سرباز وظیفه "سلمان زارعی"، سرباز وظیفه "کاظم عابدی" و یکی از پرسنل فرماندهی مرزبانی استان به نام "پژمان زمانی" چهار نفری هستند که در این حادثه تروریستی و حمله افراد مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.

به گفته فرماندار شهرستان مریوان پیکر شهدای حادثه تروریستی امروز ساعت 10 صبح با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استان و شهرستان تشییع می شود.

در جریان حادثه تروریستی جمعه شب در مریوان علاوه بر شهادت چهار نفر از پرسنل فرماندهی مرزبانی پنج نفر نیز زخمی شدند و تاکنون هیچ گروه و فردی مسئولیت این حادثه تروریستی در شهر مریوان را بر عهده نگرفته است.

کد مطلب 1280069

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