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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

مسائل شهری در "همین حوالی" بررسی می‌شود

مجموعه برنامه‌ "همین حوالی" در شبکه سه به مقوله اخلاق شهروندی و زندگی شهری می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا درخشان تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه برنامه‌های تلویزیونی "همین حوالی" با اشاره به پخش روزانه این برنامه کوتاه بعد از اخبار ساعت 22 شبکه سه گفت: در قالب این برنامه که از ابتدای امسال در حال پخش است، علاوه بر موضوع حقوق و اخلاق شهروندی، به موضوعات مرتبط با خانواده هم پرداخته خواهد شد.

وی به بررسی آسیب شناسانه و همچنین رویکرد فرهنگ سازی این برنامه در ارتباط با زندگی شهری اشاره کرد و افزود: در قالب برنامه همین حوالی سعی شده، مسائل و مشکلات هر یک از افراد جامعه که تا به حال به آنها پرداخته نشده، با نگاهی جدید ارائه شود.
 
درخشان گفت: تحقیق و نگارش این کار، با توجه به اقدامات پژوهشی که نیاز داشت، یک سال و شش ماه به طول انجامید. این نخستین بار است که موضوعات اجتماعی مرتبط با زندگی و اخلاق شهری در قالب برنامه‌های کوتاه 180 ثانیه‌ای از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.
 
وی گفت: این مجموعه برنامه از فریم‌های عکس و متن مرتبط با موضوع تهیه شده و متون آن با صدای بازیگر معروف سینما و تلویزیون ایران محمدرضا فروتن ارائه می‌شود.  
 
این برنامه را سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و شبکه سه در 150 قسمت تهیه کرده‌اند.
    
کد مطلب 1280361

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