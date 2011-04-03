به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا درخشان تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه برنامه‌های تلویزیونی "همین حوالی" با اشاره به پخش روزانه این برنامه کوتاه بعد از اخبار ساعت 22 شبکه سه گفت: در قالب این برنامه که از ابتدای امسال در حال پخش است، علاوه بر موضوع حقوق و اخلاق شهروندی، به موضوعات مرتبط با خانواده هم پرداخته خواهد شد.

وی به بررسی آسیب شناسانه و همچنین رویکرد فرهنگ سازی این برنامه در ارتباط با زندگی شهری اشاره کرد و افزود: در قالب برنامه همین حوالی سعی شده، مسائل و مشکلات هر یک از افراد جامعه که تا به حال به آنها پرداخته نشده، با نگاهی جدید ارائه شود.

درخشان گفت: تحقیق و نگارش این کار، با توجه به اقدامات پژوهشی که نیاز داشت، یک سال و شش ماه به طول انجامید. این نخستین بار است که موضوعات اجتماعی مرتبط با زندگی و اخلاق شهری در قالب برنامه‌های کوتاه 180 ثانیه‌ای از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.

وی گفت: این مجموعه برنامه از فریم‌های عکس و متن مرتبط با موضوع تهیه شده و متون آن با صدای بازیگر معروف سینما و تلویزیون ایران محمدرضا فروتن ارائه می‌شود.

این برنامه را سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و شبکه سه در 150 قسمت تهیه کرده‌اند.