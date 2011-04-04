همدانیها 325 سند تاریخی را به مرکز اسناد ملی اهدا کردند

سید قاسم بلوری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در پی رایزنی های صورت گرفته، مردم فرهنگ دوست و تاریخ پرور همدان بیش از 317 قطعه عکس، هفت مجموعه تالیفات آماده چاپ و دو برگ سند دارای ارزش تاریخی را با موضوعات همدان قدیم، شخصیت ها، رویدادهای تاریخی معاصر (انقلاب و دفاع مقدس) به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا کردند.

بلوری با بیان اینکه با این حرکت بخش دیگری از حافظه ملی ایران تکمیل، حفظ و نگهداری شد، گفت: نگهداری از اسناد، تصاویر، کتب و حتی سندهای خانوادگی مثل عقدنامه ها، بنچاق ها و نامه ها نیازمند ایجاد شرایط نگهداری ویژه ای است که به طور حتم در منزل امکان فراهم کردن آن وجود ندارد.

قرار گرفتن اسناد در شرایط نامطلوب باعث بیماری زا شدن اوراق می شود

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور با اشاره به اینکه قرار گرفتن این اسناد در شرایط نامطلوب موجب از بین رفتن آنها و حتی بیماری زا شدن اوراق خواهد شد، اضافه کرد: هر برگ سند و عکس قدیمی بی ارزش از نظر مردم با هر موضوعی، ممکن است بخشی از حافظه ملی ایران و تاریخ گمشده کشور باشد که باید برای نسل آینده و درج در تاریخ جهانی حفظ و نگهداری شود.

وی افزود: سازمان اسناد و کتابخانه ملی با برخورداری از کارشناسان مجرب و متخصصان مرمت و نگهداری اسناد تاریخی مجموعه کم نظیری در خصوص مرمت و نگهداری آثار تاریخی است که از مردم همدان و استان های غربی انتظار می رود با درایت و آینده نگری خود نگذارند این اسناد در صندوقچه ها، کمدها و آلبوم ها به کاغذ پاره هایی بی ارزش تبدیل شوند.

دو میلیون برگ سند با ارزش آرشیو شده است

وی یادآور شد: مدیریت غرب کشور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با تحت پوشش قرار دادن استان های همدان، کردستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه از سال 1371 فعالیت خود را به مرکزیت همدان آغاز کرده و تاکنون بیش از 765 میلیون و 922 هزار برگ سند را بررسی و ارزشیابی نموده که از این تعداد بیش از دو میلیون برگ دارای ارزش تاریخی شناخته و آرشیو شده است.

بلوری شناسایی، مرمت، نگهداری در شرایط استاندارد، اطلاع رسانی اسنادی، بررسی بایگانی ادارات و دستگاه های دولتی و کمک به پژوهشگران و محققان در پروژه های علمی و تحقیقاتی را از جمله فعالیت های این سازمان در بخش اسناد و تصاویر با ارزش تاریخی برشمرد.