به گزارش خبرنگار مهر، نرگس صداقت صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموریت اصلی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر، گردآوری، حفظ، ساماندهی و صیانت از اسناد تاریخی، پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دانشگاهی و منابع ارزشمند پژوهشی است؛ موضوعی که این مجموعه را به یکی از مراجع معتبر برای پژوهشگران و محققان کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت مدیریت اسناد استان بوشهر از سال ۱۳۸۶ افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس قانون موظف هستند برای تعیین تکلیف بایگانی‌های راکد با این مدیریت همکاری کنند.

آزادسازی بیش از ۱۳ هزار متر مربع فضای اداری

مدیر اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر ادامه داد: کارشناسان این مجموعه تاکنون در ۵۳۰ مرحله از دستگاه‌های اجرایی استان بازدید کرده و ضمن بررسی اسناد، نسبت به تفکیک اسناد دارای ارزش تاریخی و پژوهشی از اوراق فاقد ارزش اقدام کرده‌اند.

صداقت بیان کرد: حاصل این فرآیند، امحای حدود ۳۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار برگ اوراق فاقد ارزش بوده که در نتیجه آن، ۱۳ هزار و ۶۱۹ متر مربع فضای اداری در دستگاه‌های اجرایی استان آزادسازی شده است.

ثبت ۱.۸ میلیون سند در سامانه ملی

وی با اشاره به شیوه‌های گردآوری اسناد گفت: اسناد از طریق خرید، اهدا و واسپاری از دستگاه‌های دولتی به مرکز منتقل می‌شوند و تاکنون بیش از ۱۱.۵ میلیون سند مربوط به استان بوشهر در این مرکز نگهداری می‌شود.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر افزود: از این تعداد، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سند فهرست‌نویسی و در سامانه اطلاعاتی ثبت شده که اکنون برای پژوهشگران سراسر کشور قابل جست‌وجو و بهره‌برداری است.

صداقت همچنین از وجود حدود چهار هزار و ۵۰۰ جلد کتاب چاپی در موضوعات مختلف در این مرکز خبر داد و گفت: حدود ۹ تا ۱۰ میلیون سند دیگر نیز در مرحله پیش‌آرشیو قرار دارند که با تأمین نیروی انسانی و اعتبارات لازم، روند فهرست‌نویسی، ساماندهی و دیجیتال‌سازی آن‌ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

نگهداری اسناد در شرایط استاندارد

وی با تأکید بر رعایت استانداردهای حفاظتی در نگهداری اسناد اظهار کرد: تمامی اسناد پس از انتقال به مخازن، در شرایط کنترل‌شده از نظر دما، رطوبت و نور نگهداری می‌شوند تا از آسیب‌های ناشی از عوامل محیطی، قارچ‌ها و باکتری‌ها مصون بمانند.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر افزود: دسترسی به اسناد نیز بر اساس ضوابط و قوانین طبقه‌بندی ملی انجام می‌شود و برخی اسناد از جمله پرونده‌های قضایی، احکام دادگاه‌ها و پرونده‌های کیفری تا ۶۰ سال دارای محدودیت دسترسی هستند و تنها با مجوزهای قانونی در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرند.

برگزاری نخستین همایش تاریخ مطبوعات بوشهر

صداقت در پایان از برگزاری نخستین همایش تخصصی «تاریخ مطبوعات استان بوشهر» خبر داد و گفت: این همایش با محور بررسی تاریخ مطبوعات استان از دوره پیش از انقلاب تا ابتدای سال ۱۳۵۷، روز ۲۵ آذرماه به میزبانی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر برگزار خواهد شد.

وی از پژوهشگران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و علاقه‌مندان به تاریخ مطبوعات دعوت کرد تا با حضور و ارائه آثار و پژوهش‌های خود در این رویداد علمی مشارکت کنند.