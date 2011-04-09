توسعه دانشگاه مذاهب اسلامی/ افزایش فعالیتهای سمعی وبصری مجمع تقریب

آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اولویتهای سال جاری این مجمع اظهار داشت: مجمع تقریب مذاهب اسلامی دارای یک استراتژی ده ساله است که سالانه این استراتژی را اجرا و مراحل تأیید شده آن را دنبال می کند.

وی با اشاره به مهمترین اولویتهایی که برای امسال درنظر گرفته شده است گفت: توسعه دانشگاه مذاهب اسلامی و تأسیس شعب دیگری از این دانشگاه در نقاط دیگر یکی از اولویتهای فعالیتهای امسال است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنین گفت: افزایش فعالیتهای سمعی و بصری مجمع تقریب با هدف پررنگ کردن حضور مجمع در تلویزیونهای بیشتری در دنیا در طول سال جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت.

آیت الله محمد علی تسخیری همچنین از حضور بیشتر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سازمانهای فعال بین المللی، سازمانهای فرهنگی، اعزام هیئتهایی به کشورهای مختلف و دعوت از هئیتهای سایر کشور ها برای بررسی وضعیت تقریب در سایر نقاط جهان نیز به عنوان دیگر اولویتهای مجمع عنوان کرد.

وی همچنین درباره تغییراتی که امسال در برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی ایجاد می شود اظهار داشت: امسال کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به عنوان اجلاس جهانی مجمع عمومی تقریب مذاهب برگزار می شود و در این اجلاس عملکرد 20 ساله مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب افزود: اعضای مجمع از سراسر جهان نظرات خود را برای ارتقای فعالیتها و ارائه افکار تازه ارائه می کنند.