احمدی نژاد انتخاب مجدد نظربایف به ریاست جمهوری قزاقستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



جناب آقای نورسلطان نظربایف



رئیس جمهوری قزاقستان



انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان رئیس جمهوری قزاقستان را صمیمانه تبریک می‌گویم.



اطمینان دارم مناسبات و همکاری‌های دوستانه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که تحت مدیریت شایسته جنابعالی تاکنون دستاوردهای ارزشمندی در عرصه‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته است در آینده نیز توسعه و تعمیق خواهد یافت.



از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و بهروزی و سعادت دولت و ملت قزاقستان را مسئلت دارم.