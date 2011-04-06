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۱۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۲۴

احمدی نژاد انتخاب مجدد نظربایف به ریاست جمهوری قزاقستان را تبریک گفت

احمدی نژاد انتخاب مجدد نظربایف به ریاست جمهوری قزاقستان را تبریک گفت

رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی انتخاب مجدد نورسلطان نظربایف را به ریاست جمهوری قزاقستان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
 
جناب آقای نورسلطان نظربایف

رئیس جمهوری قزاقستان

انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان رئیس جمهوری قزاقستان را صمیمانه تبریک می‌گویم.

اطمینان دارم مناسبات و همکاری‌های دوستانه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که تحت مدیریت شایسته جنابعالی تاکنون دستاوردهای ارزشمندی در عرصه‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته است در آینده نیز توسعه و تعمیق خواهد یافت.

از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و بهروزی و سعادت دولت و ملت قزاقستان را مسئلت دارم.
کد مطلب 1283274

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