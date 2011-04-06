احمدی نژاد انتخاب مجدد نظربایف به ریاست جمهوری قزاقستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نورسلطان نظربایف
رئیس جمهوری قزاقستان
انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان رئیس جمهوری قزاقستان را صمیمانه تبریک میگویم.
اطمینان دارم مناسبات و همکاریهای دوستانه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که تحت مدیریت شایسته جنابعالی تاکنون دستاوردهای ارزشمندی در عرصههای دو جانبه، منطقهای و بینالمللی به همراه داشته است در آینده نیز توسعه و تعمیق خواهد یافت.
از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و بهروزی و سعادت دولت و ملت قزاقستان را مسئلت دارم.
نظر شما