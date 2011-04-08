چاپ قرآن به خط و ترجمه علمای خاندان معزی

حجت‌الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول افزود: مقدمات این کار فراهم شده و هم اکنون کار چاپ کتاب مراحل نهایی تصویب را در شورای علمی کنگره آیت الله شیخ محمدعلی معزی دزفولی طی می کند.

وی اضافه کرد: این قرآن به خط مجتهد دوره قاجار مرحوم آیت الله شیخ محسن معزی کتابت شده و ترجمه آن نیز توسط آیت الله شیخ محمدعلی معزی دزفولی در دهه 40 شمسی انجام شده است.



رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری کنگره ای به مناسبت چهلمین سالگرد وفات این عالم ربانی در اواسط اردیبهشت سال 90 در دزفول خبر داد.



وی منظور از برگزاری این کنگره را معرفی خاندان معزی و خدمات علمی و مذهبی آنان اعلام کرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی قرار است 40 اثر علمی و فقهی علمای این خاندان که برخی از آنها در گذشته به چاپ رسیده اند به طور مجدد چاپ شوند.



خاندان معزی از جمله خاندانهای عالم پرور استان خوزستان محسوب می شود که علمای بسیاری از جمله مرحوم آیت الله محمدعلی معزی، مرحوم آیت الله محمد رضا معزی، مرحوم آیت الله محسن معزی، مرحوم آیت الله محمد کاظم معزی و مرحوم آیت الله اسدالله معزی مشهور به شیخ کاظمینی را به جامعه علم و فقاهت اسلام و تشیع معرفی کرده است.