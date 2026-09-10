تداوم وضعیت آرام جوی در بوشهر؛ افزایش سرعت باد و مه صبحگاهی

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی تا روز دوشنبه وضعیت جوی نسبتاً آرامی بر استان و روی دریا حاکم است و در این مدت غبار محلی، در اواسط روز افزایش سرعت باد و در صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی، پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.
وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت، در اواسط روز در مناطق ساحلی و روی دریا گاهی تا ۴۴ کیلومتردرساعت خواهد بود.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، امروز بعدازظهر در مناطق جنوبی بهطور موقت ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.
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