به گزارش خبرنگار مهر، دستیابی به دانش فنی تولید 22 رادیو دارو برای بیماریهای صعب العلاج، کاهش آفات کشاورزی، افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی و تولید انرژی تاکنون توانسته کارنامه موفقی برای این حوزه از فعالیت محققان هسته ای کشورمان رقم بزند.

فعالیتهای هسته ای ایران از سال 1335 تحت عنوان "مرکز اتمی دانشگاه تهران" با آغاز به کار راکتور 5 مگاواتی تهران شروع شد. در این سال سازمان انرژی اتمی ایران (A.E.O.I) به منظور تولید 23 هزار مگاوات برق هسته ای و توسعه علوم و فنون هسته ای ایجاد و متعهد به ساخت 4 نیروگاه هسته ای در بوشهر و دارخوین، 4 نیروگاه در اصفهان و استان مرکزی و ایجاد چندین نیروگاه و تاسیسات هسته ای در مکانهای مختلف کشور شد.

به دنبال این موفقیت ها و دستیابی محققان کشور به فناوری غنی سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی سازی در نطنز از سال 86 روز 20 فروردین ماه روز جشن هسته ای نامگذاری شد و در پی تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این روز در تقویم رسمی ایرانیان روز ملی فناوری هسته ای نام گرفت.

بخشی از دستاوردهای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای وابسته به سازمان انرژی هسته ای ایران به صورت جدولی در زیر منتشر می شود. دستاوردهایی که نتیجه تلاش قابل توجه محققان کشور است که کشور را به سمت خودف

ردیف نام دستاورد نام موسسه 1 تهیه و تولید رادیو داروهای:

* ید 131 جهت تشخیص و درمان بیماری تیروئید

* فسفر 32 بشکل کلوئیدی و محلول خوراکی، اوره نشاندار باکربن ) EDTMP -153Sm پژوهشکده علوم هسته ای 2 تولید و کنترل کیفی کیت های رادیودارویی پژوهشکده علوم هسته ای 3 نشاندار سازی آنتی بادی ها و پپتیدها با انواع رادیونوکلئیدها پژوهشکده علوم هسته ای 4 تولید و کنترل کیفی چشمه های براکی تراپی LDR سیم ایریدیم 192 جهت درمان سرطان بافتهای نرم پژوهشکده علوم هسته ای 5 کسب فناوری هیدروژل جهت مصارف پزشکی پژوهشکده کاربرد پرتوها 6 تعیین دز سترونی و ارائه خدمات کنترل کیفی محصولات سترون شده پژوهشکده کاربرد پرتوها 7 انواع رادیوداروها و رادیوایزوتوپ ها و از جمله: تالیوم- 201، گالیوم- 67، کریپتون- 81m، ایندیوم- 111، کبالت- 57، پالادیوم- 103، مس پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی 8 کالیبراسیون ( تجهیزات مورد استفاده در پرتودرمانی) پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی 9 پروژه تولید ژنراتور مولیبدن

طرح جامع تهیه و تولید مولد استریل 99Mo/99mTc به روش ژل زیرکونیم مولیبدات در تشخیص بیماری های درون تنی در پزشکی هسته ای پژوهشکده مواد 10 تهیه دستورالعمل های آزمایشگاهی و کار با مواد پرتوزا پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای 11 تولید رادیودارو پژوهشکده تحقیقات و توسعه راکتورها و شتابدهنده ها

این تعداد رادیودارو بخشی از دستاوردهای هسته ای بود اما به گفته علی اکبر صالحی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی تا مهرماه سال 89 ایران به توانایی تولید 22 مورد رادیودارو دست یافته است.

وی با تاکید بر استفاده از روشهای نوین در تولید رادیوداروها یادآور شده بود: در حال حاضر ژنراتورهایی که برای تولید مولیبدن استفاده می‌شود از روشهای خاصی است که دنیا در سالهای اخیر به آن توجه می‌کند.

در دی ماه سال 89 نیز طی مراسمی از پنج رادیو دارو دیگر در حوزه های درمانی و تشخیصی رونمایی صورت گرفت. این رادیوداروها شامل "ید 131" برای درمان تومورها، "ید 131" برای تشخیص تومورها، "رنیوم 186" برای تسکین درد در بیماران دارای دردهای شدید ناشی از سرطان، "پپتیدی یوبیکویسیدین" برای تشخیص و یافتن محل عفونت در تب های نامشخص و "پپتیدی بومبزین" برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه، پروستات و ریه بودند.

اما دستاوردهای هسته ای در بخشهای مختلف علمی و پزشکی به همین موضوع محدود نیست و محققان درحوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی، پزشکی و ... در بخشهای متعدد این حوزه به دستاوردهای مهمی دست یافته اند.

بخش دیگری از دستاوردهای هسته ای