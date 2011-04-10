۲۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

مراسم گرامیداشت شهید صیاد شیرازی در حرم رضوی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام راشد یزدی در مراسم دوازدهمین سالگرد شهادت شهید صیاد شیرازی در مشهد گفت: سه شاخصه توانایی، دانایی و مکتبی بودن که خصوصیات یک مدیر موفق نظام اسلامی است در این شهید بزرگوار، وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، راشد یزدی در این مراسم که ظهر یکشنبه در مسجد جامع گوهر شاد حرم مطهر رضوی برگزار شد، افزود: شهید صیاد شیرازی، برای رضای خدا کار می کرد و همیشه در برابر ولایت، تسلیم بود.

وی با بیان خصایص این فرمانده دلاور دفاع مقدس، بیان کرد: کاری که برای رضای خدا باشد، خستگی ندارد و شهید صیاد شیرازی در راه عقیده و آرمانش تا آخرین لحظه ایستاد و در همین راه نیز، به شهادت رسید.

در این مراسم که با حضور آیت الله واعظ طبسی، مدیران لشگری و کشوری برگزار شد سرتیپ سروری همرزم سپهبد صیاد شیرازی در خصوص دلاور مردی های این فرمانده بزرگ گفت: سال ها ارتفاعات سر به فلک کشیده کردستان، شاهد فداکاری ها و دلاور مردی های این سرباز پاک باز اسلام، بود.

وی با تشریح اقدامات بی شمار این فرمانده دلاور پس از انتصاب به فرماندهی نیروی زمینی ارتش گفت: احداث قرارگاه کربلا و هم چنین ساماندهی مناطق عملیاتی از جمله، اقدامات ارزنده این شهید گرانقدر، بود.

شهید صیاد شیرازی، پس از سال ها تلاش و فداکاری در رده های مختلف نظامی ارتش و خدمات بی شمار در عرصه جبهه و جنگ در سال 1378 توسط منافقین کوردل در تهران، به شهادت رسید.

