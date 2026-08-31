استاندار کرمانشاه خواستار تأمین آب پایدار شهرها و روستاها شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز بهره‌برداری از طرح آبرسانی به ۶۱ روستای شهرستان سرپل‌ذهاب، ضمن خیرمقدم به وزیر نیرو و هیئت همراه، معاونان وزیر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان سپاه، امام جمعه، فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: مدیران حوزه‌های مرتبط با خانواده وزارت نیرو از توانمندترین مدیران دستگاه‌های اجرایی استان هستند و در جشنواره شهید رجایی نیز دو تا سه دستگاه از این مجموعه به‌عنوان دستگاه برتر انتخاب شده‌اند.

وی افزود: در حوزه‌های برق و آب، مدیران توانمندی در استان فعالیت می‌کنند و اقدامات بزرگی را به انجام رسانده‌اند؛ هرچند فعالیت در حوزه آب و برق کاری دشوار، سخت و طاقت‌فرساست، اما به مدد تلاش این مدیران، شرایط استان در این بخش مناسب است.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از رضا داودی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، گفت: با وجود شرایط خاص استان، کم‌بارشی‌ها و مشکلاتی که در حوزه منابع آبی داشتیم، با تلاش مجموعه آبفا مشکلات آب شرب، چه در بخش روستایی و چه شهری، به حداقل ممکن رسیده است.

وی همچنین از مجموعه سپاه و قرارگاه منطقه نجف اشرف قدردانی کرد و افزود: بخش قابل توجهی از اقدامات آبرسانی با همکاری این مجموعه انجام شده و نیروهای قرارگاه نجف در سخت‌ترین نقاط استان و روستاهای محروم پای کار آمدند و تلاش کردند.

تأمین آب پایدار، مطالبه اصلی کرمانشاه

حبیبی با اشاره به نیاز استان به منابع پایدار آب شرب عنوان کرد: نخستین درخواست ما از وزیر نیرو، تأمین آب شرب بلندمدت شهرها و روستاهای استان است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از آب شرب شهرها و روستاهای استان از منابع ناپایدار تأمین می‌شود و در صورت وقوع خشکسالی یا کاهش بارش‌ها، احتمال بروز نوسان در تأمین آب وجود دارد.

استاندار کرمانشاه گفت: پروژه‌های مورد نیاز برای پایدارسازی منابع آب استان در جلسه شورای اداری به‌صورت مفصل ارائه خواهد شد و انتظار داریم وزیر نیرو در این زمینه دستور ویژه صادر کند تا در آینده با افت و کاهش توان آبدهی منابع مواجه نشویم.

وی افزود: تأمین منابع آب پایدار از ضرورت‌های اساسی استان است و باید از هم‌اکنون برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در سال‌های آینده برنامه‌ریزی و اقدام شود.

درخواست صدور مجوز کارخانه آب بسته‌بندی در مرز خسروی

حبیبی در ادامه با اشاره به میزبانی استان کرمانشاه از زائران اربعین حسینی اظهار کرد: استان کرمانشاه میزبان زائران اربعین است و مرز خسروی نیز به‌عنوان یکی از مرزهای پرتردد کشور، نیازمند زیرساخت‌های مناسب برای خدمات‌رسانی به زائران است.

وی افزود: یکی از دستگاه‌های مؤثر در امر خدمات‌رسانی به زائران، شرکت آب و فاضلاب استان است و تأمین آب در مرز خسروی اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار کرمانشاه از وزیر نیرو درخواست کرد برای صدور مجوز احداث کارخانه آب بطری‌شده در مرز خسروی مساعدت کند و گفت: با صدور این مجوز، می‌توان بخشی از دغدغه‌های مربوط به تأمین آب مورد نیاز در این مرز را برطرف کرد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان برای اجرای این طرح آمادگی دارد و امیدواریم با عنایت ویژه وزیر نیرو، این موضوع نیز در کنار سایر اقدامات اجرایی عملیاتی شود.

تأمین آب پایدار برای سومار و نفت‌شهر

حبیبی همچنین با اشاره به مرز سومار گفت: امسال با مصوبه ستاد اربعین کشور و موافقت دولت عراق، مرز سومار به‌عنوان دومین مرز اربعینی استان کرمانشاه نیز مورد توجه قرار گرفت و اگرچه امسال میزان تردد زائران از این مرز محدود بود، اما ظرفیت‌های منطقه رو به توسعه است.

وی ادامه داد: سومار علاوه بر تردد اربعینی، دارای تردد کامیونی و تجاری است و نفت‌شهر، بازارچه و روستاهای اطراف آن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به آبگیری سد شرفشاه، خواستار استفاده از ظرفیت این سد برای تأمین آب پایدار مناطق مرزی شد و گفت: درخواست ما این است که با دستور وزیر نیرو، تأمین آب سومار، نفت‌شهر، بازارچه و روستاهای اطراف در قالب یک برنامه عملیاتی و اجرایی دنبال شود.

وی افزود: تأمین آب پایدار می‌تواند کمک بزرگی به توسعه منطقه باشد و زمینه را برای افزایش انگیزه مردم برای بازگشت و سکونت در این مناطق فراهم کند.

حبیبی با اشاره به جایگاه سومار در دوران دفاع مقدس عنوان کرد: سومار منطقه‌ای است که نزدیک به ۶ هزار شهید برای دفاع از نظام، عزت و امنیت کشور تقدیم کرده است و مردم این مناطق حق بزرگی بر گردن نظام دارند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت وزیر نیرو، موضوع تأمین آب شرب پایدار سومار، نفت‌شهر، بازارچه و روستاهای اطراف وارد مرحله عملیاتی و اجرایی شود.