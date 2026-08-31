به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حسینی شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز بهرهبرداری از طرح آبرسانی به ۶۱ روستای شهرستان سرپلذهاب، ضمن قدردانی از حضور وزیر نیرو، معاونان وی، استاندار کرمانشاه، مدیران دستگاههای اجرایی، رسانه ملی و خبرنگاران، اظهار کرد: مدیران استان از صبح امروز درگیر برنامههای مختلف بوده و برای خدمترسانی به مردم تلاش کردهاند که از همه آنها قدردانی میکنم.
وی با اشاره به حضور فرماندهان قرارگاه منطقه نجف اشرف در این مراسم افزود: از سردار کریمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف و سردار علیزاده نیز قدردانی میکنم و همانطور که اشاره شد، هر جا که سپاه نیاز باشد وارد میدان خدمت میشود.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سپاه، سپاه مردم است و اگر مردم نباشند، سپاه نیز معنایی ندارد؛ چراکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متعلق به ملت شریف ایران است.
حسینی با قدردانی از نیروهای مسلح کشور گفت: از این تریبون از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، همه نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تشکر میکنم که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و در مقاطع مختلف در مقابل دشمن ایستادند و ایرانی بودن خود را به اثبات رساندند.
وی ادامه داد: از مردم شریف ایران نیز تشکر میکنم که دوشادوش ایثارگران و رزمندگان در مقابل دشمن ایستادند و همچنان به مسیر خود ادامه میدهند.
سامانه گرمسیری؛ خدمت بزرگ به مردم منطقه
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس با اشاره به اقدامات انجامشده در منطقه گفت: قصد سخنرانی ندارم و تنها برای قدردانی از کارهای خوب نظام در منطقه در این مراسم حضور یافتهام.
وی یکی از مهمترین اقدامات انجامشده را اجرای سامانه گرمسیری دانست و افزود: سامانه گرمسیری را میتوان بزرگترین خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در حوزه مهار آبهای مرزی دانست.
حسینی تصریح کرد: با اجرای این طرح بیش از ۲۴ هزار هکتار از اراضی منطقه به اراضی آبی تبدیل شده و این اقدام خدمت بزرگی به مردم منطقه محسوب میشود.
وی همچنین به مشکلات مردم منطقه پس از جنگ، حملات منافقین و وقوع زلزله اشاره کرد و گفت: مردمی که یک بار جنگ صدام را پشت سر گذاشتند، یک بار با حمله منافقین مواجه شدند و بار سوم نیز زلزله را تجربه کردند، خسارتهای زیادی متحمل شدند.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس افزود: بخشی از مردم این مناطق سالها امکان پرداخت تسهیلات دریافتشده پس از زلزله را نداشتند و برای پرداخت اقساط وامهای چهار درصدی خود نیز با مشکلات جدی مواجه بودند.
وی با قدردانی از استاندار کرمانشاه، معاون عمرانی استاندار، فرمانداران و دولت گفت: با تلاش مجموعه دولت و مسئولان استان، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به مردم این مناطق کمک شد و در مصوبه دولت نیز برای مردم سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب و ۹ روستای منطقه، بخش قابل توجهی از جرایم دیرکرد و تأخیر تسهیلات بخشیده شد که اقدامی قابل تقدیر است.
رفع مشکلات زیرساختی منطقه
حسینی با اشاره به اقدامات انجامشده در مسیر تنگه پاتاق اظهار کرد: این مسیر یکی از دغدغههای مهم مردم منطقه بود و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده بود که با تدبیر و حمایت مسئولان، اقدامات ارزشمندی برای رفع مشکلات آن انجام شده است.
وی افزود: در این مدت نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان برای این بخش هزینه شده و در کنار آن، بسیاری از راههای خاکی منطقه نیز آسفالت شده است.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس با اشاره به اقدامات دستگاههای مختلف در سه شهرستان گفت: در این مناطق کارهای بزرگی توسط دستگاههای اجرایی مختلف، بهویژه جهاد کشاورزی و وزارت نیرو انجام شده است.
وی از اقدامات شرکت آب و فاضلاب و همکاری سپاه پاسداران در حوزه آبرسانی نیز قدردانی کرد و گفت: حدود ۱۶۷ روستای منطقه با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت پوشش اقدامات آبرسانی قرار گرفتهاند و نزدیک به هزار میلیارد تومان در این حوزه هزینه شده است.
درخواست برای آبرسانی به ۴۰۰ روستای مرزی
حسینی در ادامه با اشاره به ضرورت تداوم طرحهای آبرسانی روستایی گفت: در کنار اقدامات انجامشده، حدود ۴۰۰ روستای دیگر در منطقه داریم که نیازمند توجه ویژه هستند.
وی افزود: شبکههای آبرسانی بخش قابل توجهی از این روستاها در سال ۱۳۶۱ و در دوره جهاد سازندگی اجرا شده و اکنون بسیاری از لولهها و تأسیسات آنها فرسوده شده و مردم با مشکلاتی در زمینه تأمین آب مواجه هستند.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نیرو و مسئولان قرارگاه نجف اشرف خواستار اختصاص اعتبار برای نوسازی و توسعه شبکههای آبرسانی این روستاها شد و گفت: برای حل مشکل این روستاها نیازمند کمک و حمایت هستیم و انتظار داریم با اختصاص اعتبار، عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای باقیمانده نیز با سرعت دنبال شود.
وی با اشاره به برخی پروژههای عمرانی و کشاورزی منطقه عنوان کرد: یکی از پروژههای مهم منطقه پس از حدود ۹ سال رهاشدگی، با تلاش مسئولان دوباره مورد توجه قرار گرفته و وعده داده شده است عملیات اجرایی آن هرچه سریعتر ادامه پیدا کند.
حسینی ادامه داد: در صورت اجرای این پروژه، نزدیک به ۷ هزار هکتار از اراضی منطقه سرقره و محدوده سرپلذهاب از ظرفیتهای ایجادشده بهرهمند خواهند شد که میتواند تحول مهمی در منطقه ایجاد کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت وزیر نیرو و اختصاص اعتبار مورد نیاز به سپاه و شرکت آب و فاضلاب استان، روند آبرسانی به روستاهای باقیمانده، بهویژه روستاهای مرزی، با سرعت بیشتری دنبال شود.
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