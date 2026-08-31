به گزارش خبرنگار مهر، شب دوشنبه مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج رسانه شهرستان بافق با حضور جمعی از مسئولان و فعالان رسانه‌ای این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم از تلاش‌ها و خدمات مهدی آخوندی، مسئول پیشین بسیج رسانه شهرستان بافق، تقدیر و تکریم به عمل آمد.

همچنین در ادامه، محمدحسین قلی‌زاده به عنوان مسئول جدید بسیج رسانه شهرستان بافق معرفی شد.

در این مراسم که با حضور علیرضا پور میرزایی، مسئول بسیج رسانه استان یزد برگزار شد بر اهمیت نقش رسانه‌ها در تبیین دستاوردها، تقویت جریان اطلاع‌رسانی و استفاده از ظرفیت اصحاب رسانه برای انعکاس مسائل و مطالبات مردم تأکید شد.