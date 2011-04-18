عملیات بهسازی معابر شمال تهران اجرا شد

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات با بیان این مطلب اظهار داشت: انتظام ساختاری شبکه حمل و نقل و دسترسی ها، اصلاح و بهسازی شبکه معابر، ساماندهی ترافیک و تسهیل و تسریع در حرکت وسایل نقلیه وتردد شهروندان در پیاده روها از اولویتهای شهرداری منطقه است.

محمد شیری افزود: طرح استقبال از بهار در محله ازگل به عنوان محله منتخب و خیابان پاسداران به عنوان معبر نمونه بوده که اجرای آن تا پایان فروردین ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی به برخی از پروژه های اجرا شده در این طرح اشاره کرد و گفت: شش هزار و 950 متر مربع پیاده روسازی، 9 هزار متر خط کشی ترافیکی، همسطح سازی 115 مورد دریچه، تراش و روکش آسفالت در مساحتی بالغ بر 75 هزار و 700 متر مربع، دو هزار متر جدولکاری، یکهزار و 680 متر نصب و مرمت گاردریل، نصب و مرمت بیش از 40 تابلو ترافیکی و... از جمله اقدامات انجام شده در محله ازگل و خیابان پاسداران است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تهران از احداث پنج آبنما و یک تندیس نیز در محله ازگل و خیابان پاسداران خبر داد و افزود: تکمیل و احداث فاز دوم بوستان هفت تیر در محله ازگل، در مساحتی بالغ بر دو هزار متر مربع به منظور توسعه فضای سبز و مرکز گردشگری در این طرح اجرا شد که در سر سبزی و طراوت چهره محله تاثیر بسزایی خواهد داشت.