پیروزی قهرمانان مازنی تجلی غیرت جوانان این خطه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در پیام تبریکی به این دو قهرمان وزنه برداری مازندران اظهار داشت: بار دیگر فرزندان پهلوان و نامدار مازندرانی، با ایستادن بر سکوی قهرمانی قاره کهن و پهناور آسیا قلب مردم ایران زمین و به ویژه مردم غیور مازندران را شادمان کردند.

وی افزود: پیروزی قاطع بهداد سلیمی و بهادر مولایی عزیز در این میدان بزرگ، تجلی راستین غیرت، قدرت و عزت ملتی است که در اراده جوانان نام آور و شیر دل این سرزمین دیرین متبلور می شود.همانان که در آوردگاه های علمی، فکری و ورزشی با تکیه بر استعداد، لیاقت و ایمان به خداوند متعال، قله های مقام و مکان را یکی پس از دیگری فتح می کنند و درمی نوردند.

اینجانب پیروزی دلاور مردان خطه مازندران، پهلوان بهداد سلیمی و بهادر مولایی در مسابقات قهرمانی وزنه برداری آسیا و تلالو مدال های رنگارنگ بر سینه این جوانان نامور را به ملت ایران اسلامی، خانواده محترم این عزیزان، مربیانی که برای رسیدن ایشان به این جایگاه تلاش نمودند، جامعه ورزشی کشور و استان، هیئت وزنه برداری و مردم قهرمان پرور مازندران، شهرستان قائم شهر و بابلسر تبریک می گویم.

توفیقات بیشتر ورزشکاران میهن مان در میدان های ورزشی به ویژه فتح سکوی قهرمانی المپیک توسط این عزیزان را از آستان حضرت حق مسئلت دارم.