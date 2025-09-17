پیام سپاه کربلا درپی قهرمانی تیم ملی کشتی ایران در مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سردار محمدرضا موحد آمده است: قهرمانی درخشان تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از ۱۲ سال، بار دیگر پرچم مقدس کشور را بر قله‌های عزت و سرافرازی جهانی به اهتزاز درآورد و برگ زرینی دیگر بر دفتر افتخارات ایران افزود. درخشش چشمگیر و پرافتخار فرزندان غیور مازندران، به ویژه دو پهلوان طلایی استان، امیرحسین زارع و رحمان عموزاد، شکوهی مضاعف به این موفقیت بخشید و حقیقتاً روح حماسه و غیرت مردم پهلوان‌پرور این دیار را به نمایش گذاشت.

سردار موحد در ادامه پیام خود افزود: مازندران، سرزمین ریشه‌های ایمان و مردانگی، بار دیگر خاستگاه قهرمانانی شد که با توکل بر خداوند متعال، توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت و الهام از فرهنگ ایثار و مقاومت، نام ایران اسلامی را بر تارک افتخارات جهان ورزش ثبت کردند. تلاش سترگ و ایمان خلل‌ناپذیر این پهلوانان، نه تنها شادی و غرور را در دل ملت ایران نشاند، بلکه بار دیگر ثابت کرد فرزندان مازندران همواره در صف نخست پاسداری از عزت و عظمت میهن قرار دارند.

فرمانده سپاه کربلا مازندران ضمن تبریک این موفقیت تاریخی به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران، خانواده بزرگ ورزش کشور و مردم استان مازندران، از تلاش‌های ارزشمند مربیان، قهرمانان و خانواده‌های آنان نیز تقدیر و تشکر کرد.

وی در پایان پیام خود از درگاه خداوند سبحان، استمرار توفیقات، سلامتی و فتح قله‌های رفیع‌تر در میادین جهانی را برای این پهلوانان و همه فرزندان سرافراز ایران اسلامی مسئلت کرد.