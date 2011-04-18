مهلت 6 ماهه خودروسازان برای تجهیز صندلی عقب به کمربند ایمنی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی در نشست خبری صبح دوشنبه با اشاره به کسب نمره منفی برای رانندگان متخلف گفت: بسته‌های تشویقی برای پیشگیری از تخلفات راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته شده است و اگر راننده‌ای در مرحله اول و دوم 6 ماه مرتکب تخلف نشود کلیه نمرات منفی وی پاک می‌شود. همچنین رانندگانی که در مرحله سوم نمره منفی قرار دارند اگریک سال مرتکب هیچگونه تخلفی نشوند کلیه نمرات منفی آنها پاک خواهد شد و این نشان می‌دهد هدف از قانون جدید پیشگیری و عدم تخلف است و تنها آنهایی که اصرار بر تخلف دارند و حادثه سازند باید از این قانون نگران باشند و سایر رانندگان طعم شیرین رانندگی آرام را تجربه می‌کنند.



نمرات منفی هر چهار ماه یکبار اعلام می شود

وی با اشاره به ساز و کار اطلاع شهروندان از نمرات منفی خود گفت: این نمرات که برخی توسط دوربین‌های ثبت تخلف ثبت شده و یا راننده از کسب آن اطلاعی ندارد هر 4 ماه یکبار اطلاع رسانی می‌شود به طور مثال راننده‌ای که نمره منفی اش به 15 رسیده باشد از طریق سامانه ای که از 10 اردیبهشت ماه آغاز به کار می‌کند مطلع می شود. همچنین این اطلاعات به آدرسی که در گواهینامه و سند خودرو آمده باشد، ارسال می‌شود. تغییر آدرس سبب کسب مسئولیت از راننده خودرو نمی‌شود و ارسال آن حکم ابلاغ را دارد. بنابراین از صاحبان خودروهایی که تغییر آدرس داده‌اند می‌خواهیم نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: سامانه طراحی شده توسط تلفن گویا، ارسال پیامک و یا به صورت اینترنتی نمرات منفی را به اطلاع رانندگان می‌رساند.

وی با اشاره به افزایش جریمه‌ها در قانون جدید گفت: حکم رانندگانی که در هنگام استفاده از خودرو از مواد مخدر استفاده کرده‌اند جداست و آنها تا 200 هزار تومان جریمه نقدی می‌شوند اما سایر تخلفات از 5 تا 100 هزار تومان متغیر است.

سردار مومنی ادامه داد: نرخ جرایم هر ساله براساس تورم افزایش پیدا می‌کند اما هر 3 سال یکبار در سامانه این تغییرات اعمال می‌شود.



الزام وزارت راه و شهرداریها برای اصلاح المان‌های شهری و جاده‌ها

وی با بیان اینکه جرایم تخلفاتی از قبیل حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت به طور مارپیج و حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها 10 تا 100 هزار تومان جریمه نقدی دارد، گفت: برای سایر جریمه‌ها 5 تا 50 هزار تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. همچنین براساس این قانون شهرداری‌ها و وزارت راه ملزم شده‌اند المان‌های شهری و جاده‌ها را اصلاح کنند و بسترهای لازم برای اجرای این قانون را فراهم کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا صدور گواهینامه هوشمند و کنترل هوشمند سطح معابر را از جمله تدابیر لازم برای بسترسازی این قانون برشمرد و گفت: اگر تمامی متولیان، شهروندان و رسانه‌ها در بخش آموزشی همکاری داشته باشند ابلاغ این قانون می‌تواند در کاهش جرایم رانندگی تاثیر چشمگیری داشته باشد.

مهلت 6 ماهه خودروسازان برای تجهیز صندلی عقب به کمربند ایمنی

سردار مومنی با بیان این که در قانون جدید پیش‌بینی‌های لازم برای تجهیز خودروها به کمربند ایمنی سرنشینان عقب شده است، گفت: خودروسازان از زمان ابلاغ قانون شش ماه فرصت دارند تا خودروهای تولیدی خود را به کمربند ایمنی صندلی عقب مجهز کنند. همچنین سایر خودروها نیز براساس زمان بندی باید به کمربند ایمنی صندلی عقب مجهز شوند.

وی تاکید کرد: نیمی از این قانون جدید پس از ابلاغ قابلیت اجرایی شدن دارد اما برای بخش‌هایی از آن باید آیین‌نامه‌هایی تهیه و پس از تصویب این آیین‌نامه‌ها که قریب به 200 مورد تخلف است اجرایی شود.



افزایش جریمه ورود به محدوده طرح ترافیک

رئیس پلیس راهور ناجا اضافه کرد: در حال حاضر برای ورود به محدوده طرح ترافیک هر ساعت 13 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است که برای افزایش آن براساس قانون جدید نیاز به آیین‌نامه است که پس از تهیه آن جرایم ورود به محدوده طرح ترافیک افزوده می‌شود.