به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از اسکرین دیلی این دو بازیگرکه چندی پیش در فیلم "دروغ‌های کوچک سفید" با یکدیگر همبازی شده بودند همراه با سینماگران جوان فرانسوی همچون یان کونن، میشل هازاناویسیوس، فرد کاوایه، امانوئل برکو، اریک لارتیگو و ریاض ساتوف اپیزود های این فیلم را می سازند.



پروژه "دو زمانه ها" فیلمی کمدی است که هر یک از نام های یاد شده نگارش متن و کاگردانی بخشی از آن را بر عهده داشته اند.

للوش و دوژاردن اعلام کرده اند که در بخش های مربوط به یکدیگر نقش آفرینی هم می کنند.فیلمبرداری " دو زمانه ها" از 16 ماه مه آغاز می شود و ظرف مدت ده هفته در پاریس و لاس وگاس ادامه می یابد.



دوژاردن فعالیت هنری را با بازی در نمایش های طنز تک نفره آغاز کرد و سال ها در تلویزیون فرانسه به عنوان نویسنده و کارگردان طنز کار کرد. للوش نیز کار خود را با کارگردانی چند فیلم کوتاه آغاز کرد و بعد ها به بازیگر و کارگردانی شناخته شده در سینمای فرانسه تبدیل شد.

