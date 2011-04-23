دوره پیشرفته صوت و لحن قرآن در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد رسول تجلی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: دوره پیشرفته آموزش صوت و لحن قرآن کریم به مدت دو روز و با حضور غلامرضا شاه میوه اصفهانی و 5 قاری و داور بین‌المللی قرآن در فرهنگسرای کومش سمنان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی شرکت کنندگان با مباحث تخصصی و پیشرفته صوت و لحن و کاربرد صحیح از آن در قرائت دانست و گفت: در این دوره 15 نفر از قاریان و حافظان برتر سمنان حضور داشتند.

وی با اشاره به همکاری دارالقرآن تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان در این برنامه قرآنی گفت: در این دوره مباحثی از جمله صوت شناسی، فنون قرائت، نت و موسیقی قرآنی، انواع مقامات و نغمات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.