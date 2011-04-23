۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

با حضور قاریان بین المللی؛

دوره پیشرفته صوت و لحن قرآن در سمنان برگزار شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن قرآن و نهج البلاغه سمنان گفت: دوره پیشرفته صوت و لحن قرآن با حضور قاریان بین المللی در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد رسول تجلی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: دوره پیشرفته آموزش صوت و لحن قرآن کریم به مدت دو روز و با حضور غلامرضا شاه میوه اصفهانی و 5 قاری و داور بین‌المللی قرآن در فرهنگسرای کومش سمنان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی شرکت کنندگان با مباحث تخصصی و پیشرفته صوت و لحن و کاربرد صحیح از آن در قرائت دانست و گفت: در این دوره 15 نفر از قاریان و حافظان برتر سمنان حضور داشتند.

وی با اشاره به همکاری دارالقرآن تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان در این برنامه قرآنی گفت: در این دوره مباحثی از جمله صوت شناسی، فنون قرائت، نت و موسیقی قرآنی، انواع مقامات و نغمات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تجلی با بیان اینکه این انجمن تاکنون برنامه‌های فرهنگی و قرآنی فراوانی را در سطح استان و شهرستان اجرا کرده است، اظهار داشت: تداوم این‌گونه اقدامات فرهنگی و قرآنی نیاز به حمایت‌های مالی مسئولان به ویژه دست اندرکاران امور فرهنگی دارد.

کد مطلب 1295564

