به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش آمریکا شناسههای تبلیغاتی را روی برخی دستگاههای نظامی غیرفعال کرده است؛ اقدامی که پس از انتشار گزارشهایی درباره استفاده از دادههای مکانی تجاری برای هدفگیری نیروهای آمریکایی در خاورمیانه انجام شده است.
نیروی هوایی آمریکا در نامهای به «ران وایدن»، سناتور آمریکایی، اعلام کرده شناسههای تبلیغاتی روی رایانهها و تلفنهای همراه را از دو ماه قبل غیرفعال کرده است. «فرماندهی عملیات ویژه آمریکا» (U.S. Special Operations Command) نیز در نامهای جداگانه اعلام کرده اخیراً این قابلیتها را روی دستگاههای مجهز به ویندوز خاموش کرده است.
ارتش آمریکا نیز به رویترز گفته شناسههای تبلیغاتی مرتبط با تلفنهای همراه از اوایل سال جاری میلادی غیرفعال شدهاند.
این اقدامات در حالی انجام شده که وایدن مدتهاست درباره خطر استفاده از دادههای مکانی تجاری توسط نهادهای نظامی به پنتاگون فشار میآورد. افشای این موضوع نگرانیها درباره پیامدهای امنیتی جمعآوری و فروش دادههای مکانی توسط شرکتهای فعال در صنعت تبلیغات را افزایش داده است؛ دادههایی که میتوانند برای ردیابی و حتی هدفگیری نیروهای نظامی در مناطق جنگی مورد استفاده قرار گیرند.
نیروی هوایی و فرماندهی عملیات ویژه آمریکا از ارائه جزئیات بیشتر درباره این اقدامات خودداری کردهاند. ارتش و نیروی دریایی آمریکا نیز در نامههایی مشابه به وایدن اعلام کردهاند شناسههای تبلیغاتی را روی دستگاههای نظامی غیرفعال کردهاند، اما درباره زمان دقیق اعمال این محدودیتها توضیحی ندادهاند.
ارتش آمریکا در بیانیه خود اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۱ شناسههای تبلیغاتی را روی رایانههای مجهز به ویندوز مسدود کرده است. همچنین، شناسههای تبلیغاتی روی دستگاههای اندرویدی و آیفون نیز دستکم از فوریه ۲۰۲۶ بهطور پیشفرض غیرفعال شدهاند.
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