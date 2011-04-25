سند راهبردی آموزش ابتدایی از اسناد اصلی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رخساره فضلی شامگاه یکشنبه در گردهمایی کارشناسان آموزش ابتدایی ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان سمنان گفت: در سند برنامه راهبردی معاونت آموزش ابتدایی از اسناد اصلی آموزش و پرورش و یک برنامه 5 ساله برای تغییر در دوره ابتدایی محسوب می شود.

مشاور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: مدارس ابتدایی به عنوان خاستگاه اصلی تحقق اهداف عالیه نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی است.

وی افزود: رویکرد اصلی سند، سوق دادن افراد به سوی علم، نهادینه کردن تفکر و پرورش انسان های خلاق در گرو آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی با کیفیت است.

وی رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه ی اسلام و تقویت بصیرت دینی، ارتقای کمی و کیفی و فرصت های برابر آموزشی برای همه کودکان پیش دبستانی و دبستانی و تحقق اهداف آموزش برای همه و... را از اهداف سند راهبردی دوره ابتدایی دانست.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در ابتدای این گردهمایی گفت: در استان 45 هزار دانش آموز دوره ابتدایی در 402 مدره مشغول به تحصیل می باشند.

سعیده عندلیب خواه با بیان اینکه مسئولیت آموزش در بدو ورود دانش آموزان با این معاونت است، افزود: 98 درصد کودکان واجد الشرایط برای تحصیل در استان جذب مراکز آموزشی می شوند.

وی هدف از تشکیل این گردهمایی را آشنایی کارشناسان با سیاست های کلی معاونت آموزش ابتدایی و آشنایی با شاخص های مختلف آموزش برای همه عنوان کرد.

همچنین در حاشیه این گردهمایی اولین معاون آموزش ابتدائی آموزش و پرورش شهرستان های استان سمنان معرفی شد.