کشف ۳ دستگاه فلزیاب و دستگیری ۸ نفر در دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهنیا شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی از سوی اداره میراثفرهنگی شهرستان دیواندره، موضوع در دستور کار نیروهای انتظامی و اطلاعات فراجا قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی نساره و نیروهای اطلاعات فراجا در جریان ایست و بازرسی از خودروهای عبوری در محدوده شهر دیواندره، یک دستگاه خودروی مشکوک را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.
معاون میراثفرهنگی کردستان ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، سه دستگاه فلزیاب کشف و هشت نفر از سرنشینان آن که ترکیبی از افراد بومی و غیربومی بودند، دستگیر شدند.
بهنیا عنوان کرد: پس از دستگیری افراد و تشکیل پرونده، متهمان برای رسیدگی قضایی و طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.
مقابله با حفاریهای غیرمجاز در محوطههای تاریخی
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و محوطههای تاریخی کردستان، گفت: حفاری و کاوش غیرمجاز با هدف دستیابی به آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی، اقدامی ممنوع و جرم محسوب میشود و با افرادی که در این زمینه فعالیت کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
معاون میراثفرهنگی کردستان همکاری دستگاههای انتظامی با یگان حفاظت میراثفرهنگی را در پیشگیری از تخریب و تعرض به آثار تاریخی مهم دانست و افزود: تعامل میان نیروهای انتظامی، اطلاعات فراجا و یگان حفاظت میراثفرهنگی میتواند در شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز و حفاظت مؤثرتر از محوطههای تاریخی استان نقش داشته باشد.
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