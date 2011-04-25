تصویر 9 کاریکاتور؛ از اصلاحات خاردار تا کشف دیکتاتور!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، کشتار وحشیانه مردم لیبی توسط قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عرب را به خود جلب کرده است.

دوگانگی ناتو در لیبی

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به عملیات نظامی ناتو در لیبی توجه دارد که هر روز بر کشتار مردم می افزاید. البته آنان در مقابل گفتگوها برای حل بحران لیبی را لغو کرده و تنها به بمباران مشغولند.

قطار تغییر

روزنامه الحیات امروز به حرکت پرقدرت قطار تغییر در کشورهای عربی توجه دارد که هرگز کسی توان توقف آنرا ندارد.

شلیک به آزادی!

روزنامه البیان امارات به دو معنای لغت "اطلاق" در زبان عربی توجه دارد که وقتی در کنار لغت "الحریه" قرار می گیرد به معنای دادن آزادی است و زمانی که کنار لغت "رصاص" قرار گیرد به معنای شلیک و تیراندازی می شود. در واقع این مسئله مدنظر کاریکاتوریست است که رژیمهای عربی هیچ گونه آزادی را به ملت روا نمی دارند و فقط کشتار را جایز می دانند.

اسرائیل و سقوط رژیمهای عربی

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به وابستگی رژیمهای عربی به رژیم صهیونیستی توجه دارد که با سقوط آنها تل آویو نیز در معرض سرنگونی قرار گرفته است.

تقابل دیکتاتوری و دموکراسی!

روزنامه الوطن قطر امروز به تقابل دموکراسی و دیکتاتوری در رژیمهای عربی توجه دارد که جدال میان مردم و رژیمهای خودکامه را رقم زده است.

روزهای خونین یمن

روزنامه عکاظ عربستان امروز به روزهای خونین در یمن توجه دارد که مردم این کشور به کام مرگ دربرابر دیکتاتوری علی عبدالله صالح کشانده است.

راه رفتن روی تخم مرغ

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به ناتوانی ناتو در عملیات نظامی علیه لیبی توجه دارد.

اصلاحات خاردار؛ بدون شرح



الرایه قطر

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القدس العربی