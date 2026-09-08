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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۲

مردم مهم‌ترین مؤلفه امنیت کشور در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه بودند

مردم مهم‌ترین مؤلفه امنیت کشور در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه بودند

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: مردم ایران و به‌ویژه مردم کردستان در جریان جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه با حضور هوشیارانه خود، پشتوانه‌ای برای نیروهای مسلح بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی شامگاه سه شنبه، در اجتماع شبانه مردم سنندج ضمن ادای احترام به امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، ۵۵۳۶ شهید استان کردستان و شهدای جنگ رمضان، از حضور و همراهی مردم در مقاطع مختلف دفاع از کشور تقدیر کرد.

ورمقانی با اشاره به حضور مردم در صحنه طی ماه‌های گذشته اظهار کرد: حضور مردم ایران و به‌ویژه مردم کردستان، پشتوانه‌ای قابل اتکا برای سپاه، بسیج، ارتش، فراجا و مجموعه‌های امنیتی کشور بوده و این همراهی، موجب تقویت روحیه نیروهای مدافع امنیت و مسئولان خدمتگزار شده است.

وی افزود: مردم در مقاطع دشوار نشان داده‌اند که امنیت و استقلال کشور را مسئله‌ای عمومی می‌دانند و در کنار نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی برای عبور از بحران‌ها حضور دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: دولت در شرایطی که کشور با تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی مواجه بود، تلاش کرد تأمین کالاهای اساسی مردم با اختلال مواجه نشود.

وی ادامه داد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان نیز با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، فعالیت خود را ادامه دادند و تلاش کردند خدمات مورد نیاز مردم بدون وقفه ارائه شود.

ورمقانی همچنین از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان کردستان قدردانی کرد و گفت: در بازدیدهای میدانی که در جریان جنگ ۴۰ روزه از ادارات انجام شد، حضور فعال کارکنان زن و مرد به‌خوبی مشهود بود و این موضوع نشان داد بدنه اجرایی استان در کنار مردم و نیروهای مسلح مسئولیت خود را دنبال می‌کند.

بهره‌برداری از ۲۳۱ پروژه در هفته دولت

وی در ادامه با اشاره به همزمانی هفته دولت و هفته وحدت عنوان کرد: در این ایام ۲۳۱ پروژه با اعتباری بیش از ۶۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در استان کردستان به بهره‌برداری رسید.

معاون استاندار کردستان برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی را بخش دیگری از فعالیت‌های این ایام دانست و از مجموعه دستگاه‌ها و عوامل اجرایی که در برگزاری این برنامه‌ها مشارکت داشتند، تقدیر کرد.

ورمقانی همچنین به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برگزارشده در هفته وحدت اشاره کرد و افزود: مهمانی امت احمد امسال با شکوه و استقبال بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برگزار شد و بیست‌ودومین یادواره شمس قریشی نیز با حضور گسترده مردم همراه بود.

وی ادامه داد: بخشی از اجلاسیه‌ها و یادواره‌های مرتبط با کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان نیز در این ایام برگزار شد که نقش مهمی در زنده نگه داشتن یاد و فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

شهدای انقلاب و امنیت، سرمایه‌های ماندگار کشور هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز ۱۷ شهریور گفت: این روز یادآور واقعه جمعه سیاه و شهادت جمعی از مردم در میدان ژاله تهران به دست رژیم پهلوی است.

وی افزود: باید یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت و شهدای کردستان را گرامی بداریم؛ انسان‌هایی که برای دفاع از ایران، اسلام و امنیت مردم از جان خود گذشتند.

ورمقانی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ امنیت کشور بیان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه، اگرچه نیروهای مسلح و اعضای شورای تأمین وظیفه دفاع و تأمین امنیت را بر عهده داشتند، اما مردم مهم‌ترین مؤلفه امنیتی کشور بودند.

وی اضافه کرد: مردم کردستان نیز با هوشیاری و حضور خود نشان دادند که در برابر تهدیدهای امنیتی، از امنیت استان و تمامیت ایران دفاع می‌کنند.

هدف دشمن فراتر از تغییر نظام است

ورمقانی در ادامه با اشاره به رویکرد دشمنان جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته اظهار کرد: اهداف دشمن را نمی‌توان صرفاً در موضوع براندازی نظام خلاصه کرد؛ تضعیف هویت ملی و اسلامی، ایجاد زمینه برای تجزیه ایران و دستیابی به منابع و ثروت‌های کشور نیز در چارچوب اهداف آنان قرار دارد.

وی هویت ایرانی و اسلامی را از مؤلفه‌های مهم انسجام ملت ایران دانست و گفت: مردم ایران در طول تاریخ روحیه یکتاپرستی داشته‌اند و پس از پذیرش اسلام نیز توانستند هویت ایرانی خود را در کنار هویت اسلامی حفظ کنند.

معاون استاندار کردستان افزود: امروز ایرانی بودن و مسلمان بودن دو بخش مهم از هویت ملت ایران است و آنچه دشمن را نگران می‌کند، همین هویت مستقل و عزتمندانه است.

وی با اشاره به تجربه تاریخی ایران در برابر قدرت‌های خارجی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با تکیه بر شعار استقلال و وحدت کلمه، کشور را از وابستگی به بیگانگان خارج کرد و اجازه نداد ایران بار دیگر در مسیر سلطه خارجی قرار گیرد.

ورمقانی ادامه داد: حفظ دستاورد استقلال نیازمند هوشیاری عمومی و پرهیز از اختلافاتی است که می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

امروز زمان برجسته کردن اختلافات نیست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با تهدید خارجی مواجه است، زمان مناسبی برای دامن زدن به نفاق و دودستگی یا برجسته کردن اختلاف‌نظرها نیست.

وی گفت: تضارب آرا و اختلاف دیدگاه‌ها می‌تواند در شرایط عادی و پس از عبور کشور از تهدیدهای موجود دنبال شود، اما در شرایط فعلی اولویت باید حفظ وحدت و مقابله با دشمن باشد.

ورمقانی با اشاره به جایگاه شهدا در شکل‌گیری امنیت امروز کشور اظهار کرد: امنیت و تریبونی که امروز در اختیار مسئولان و مردم قرار دارد، حاصل فداکاری افرادی است که با آگاهی از احتمال شهادت در میدان حاضر شدند و برای دفاع از کشور جان خود را فدا کردند.

وی افزود: بر همین اساس، مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری بر وحدت، همدلی و اتحاد جامعه تأکید کنند.

تأکید بر تبعیت از رهبری

معاون استاندار کردستان در ادامه با اشاره به جایگاه رهبری در هدایت کشور گفت: همه افراد جامعه و مسئولان باید در چارچوب رهنمودهای ولی فقیه حرکت کنند و نباید در تصمیم‌گیری درباره مصالح کشور از رهبری جلوتر حرکت کرد.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی، تشخیص مصالح کشور و تعیین مسیر کلی نظام بر عهده رهبری است و تبعیت از این مسیر، لازمه حفظ انسجام و عبور از شرایط دشوار است.

ورمقانی با تأکید بر استمرار مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدها گفت: در برابر آنچه اتحاد دشمنان علیه ایران توصیف کرد، باید با حفظ وحدت و انسجام داخلی ایستادگی کرد.

وی تأکید کرد: مسیر دفاع از ایران، اسلام و آرمان‌های انقلاب با اتکا به مردم، نیروهای مسلح و وحدت ملی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6941789

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