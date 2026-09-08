به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی شامگاه سه شنبه، در اجتماع شبانه مردم سنندج ضمن ادای احترام به امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، ۵۵۳۶ شهید استان کردستان و شهدای جنگ رمضان، از حضور و همراهی مردم در مقاطع مختلف دفاع از کشور تقدیر کرد.

ورمقانی با اشاره به حضور مردم در صحنه طی ماه‌های گذشته اظهار کرد: حضور مردم ایران و به‌ویژه مردم کردستان، پشتوانه‌ای قابل اتکا برای سپاه، بسیج، ارتش، فراجا و مجموعه‌های امنیتی کشور بوده و این همراهی، موجب تقویت روحیه نیروهای مدافع امنیت و مسئولان خدمتگزار شده است.

وی افزود: مردم در مقاطع دشوار نشان داده‌اند که امنیت و استقلال کشور را مسئله‌ای عمومی می‌دانند و در کنار نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی برای عبور از بحران‌ها حضور دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: دولت در شرایطی که کشور با تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی مواجه بود، تلاش کرد تأمین کالاهای اساسی مردم با اختلال مواجه نشود.

وی ادامه داد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان نیز با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، فعالیت خود را ادامه دادند و تلاش کردند خدمات مورد نیاز مردم بدون وقفه ارائه شود.

ورمقانی همچنین از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان کردستان قدردانی کرد و گفت: در بازدیدهای میدانی که در جریان جنگ ۴۰ روزه از ادارات انجام شد، حضور فعال کارکنان زن و مرد به‌خوبی مشهود بود و این موضوع نشان داد بدنه اجرایی استان در کنار مردم و نیروهای مسلح مسئولیت خود را دنبال می‌کند.

بهره‌برداری از ۲۳۱ پروژه در هفته دولت

وی در ادامه با اشاره به همزمانی هفته دولت و هفته وحدت عنوان کرد: در این ایام ۲۳۱ پروژه با اعتباری بیش از ۶۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در استان کردستان به بهره‌برداری رسید.

معاون استاندار کردستان برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی را بخش دیگری از فعالیت‌های این ایام دانست و از مجموعه دستگاه‌ها و عوامل اجرایی که در برگزاری این برنامه‌ها مشارکت داشتند، تقدیر کرد.

ورمقانی همچنین به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برگزارشده در هفته وحدت اشاره کرد و افزود: مهمانی امت احمد امسال با شکوه و استقبال بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برگزار شد و بیست‌ودومین یادواره شمس قریشی نیز با حضور گسترده مردم همراه بود.

وی ادامه داد: بخشی از اجلاسیه‌ها و یادواره‌های مرتبط با کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان نیز در این ایام برگزار شد که نقش مهمی در زنده نگه داشتن یاد و فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

شهدای انقلاب و امنیت، سرمایه‌های ماندگار کشور هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز ۱۷ شهریور گفت: این روز یادآور واقعه جمعه سیاه و شهادت جمعی از مردم در میدان ژاله تهران به دست رژیم پهلوی است.

وی افزود: باید یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت و شهدای کردستان را گرامی بداریم؛ انسان‌هایی که برای دفاع از ایران، اسلام و امنیت مردم از جان خود گذشتند.

ورمقانی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ امنیت کشور بیان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه، اگرچه نیروهای مسلح و اعضای شورای تأمین وظیفه دفاع و تأمین امنیت را بر عهده داشتند، اما مردم مهم‌ترین مؤلفه امنیتی کشور بودند.

وی اضافه کرد: مردم کردستان نیز با هوشیاری و حضور خود نشان دادند که در برابر تهدیدهای امنیتی، از امنیت استان و تمامیت ایران دفاع می‌کنند.

هدف دشمن فراتر از تغییر نظام است

ورمقانی در ادامه با اشاره به رویکرد دشمنان جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته اظهار کرد: اهداف دشمن را نمی‌توان صرفاً در موضوع براندازی نظام خلاصه کرد؛ تضعیف هویت ملی و اسلامی، ایجاد زمینه برای تجزیه ایران و دستیابی به منابع و ثروت‌های کشور نیز در چارچوب اهداف آنان قرار دارد.

وی هویت ایرانی و اسلامی را از مؤلفه‌های مهم انسجام ملت ایران دانست و گفت: مردم ایران در طول تاریخ روحیه یکتاپرستی داشته‌اند و پس از پذیرش اسلام نیز توانستند هویت ایرانی خود را در کنار هویت اسلامی حفظ کنند.

معاون استاندار کردستان افزود: امروز ایرانی بودن و مسلمان بودن دو بخش مهم از هویت ملت ایران است و آنچه دشمن را نگران می‌کند، همین هویت مستقل و عزتمندانه است.

وی با اشاره به تجربه تاریخی ایران در برابر قدرت‌های خارجی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با تکیه بر شعار استقلال و وحدت کلمه، کشور را از وابستگی به بیگانگان خارج کرد و اجازه نداد ایران بار دیگر در مسیر سلطه خارجی قرار گیرد.

ورمقانی ادامه داد: حفظ دستاورد استقلال نیازمند هوشیاری عمومی و پرهیز از اختلافاتی است که می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

امروز زمان برجسته کردن اختلافات نیست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با تهدید خارجی مواجه است، زمان مناسبی برای دامن زدن به نفاق و دودستگی یا برجسته کردن اختلاف‌نظرها نیست.

وی گفت: تضارب آرا و اختلاف دیدگاه‌ها می‌تواند در شرایط عادی و پس از عبور کشور از تهدیدهای موجود دنبال شود، اما در شرایط فعلی اولویت باید حفظ وحدت و مقابله با دشمن باشد.

ورمقانی با اشاره به جایگاه شهدا در شکل‌گیری امنیت امروز کشور اظهار کرد: امنیت و تریبونی که امروز در اختیار مسئولان و مردم قرار دارد، حاصل فداکاری افرادی است که با آگاهی از احتمال شهادت در میدان حاضر شدند و برای دفاع از کشور جان خود را فدا کردند.

وی افزود: بر همین اساس، مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری بر وحدت، همدلی و اتحاد جامعه تأکید کنند.

تأکید بر تبعیت از رهبری

معاون استاندار کردستان در ادامه با اشاره به جایگاه رهبری در هدایت کشور گفت: همه افراد جامعه و مسئولان باید در چارچوب رهنمودهای ولی فقیه حرکت کنند و نباید در تصمیم‌گیری درباره مصالح کشور از رهبری جلوتر حرکت کرد.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی، تشخیص مصالح کشور و تعیین مسیر کلی نظام بر عهده رهبری است و تبعیت از این مسیر، لازمه حفظ انسجام و عبور از شرایط دشوار است.

ورمقانی با تأکید بر استمرار مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدها گفت: در برابر آنچه اتحاد دشمنان علیه ایران توصیف کرد، باید با حفظ وحدت و انسجام داخلی ایستادگی کرد.

وی تأکید کرد: مسیر دفاع از ایران، اسلام و آرمان‌های انقلاب با اتکا به مردم، نیروهای مسلح و وحدت ملی ادامه خواهد داشت.