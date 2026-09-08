به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی شامگاه سهشنبه در نشست کارگروه ملی زیارت که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، با اشاره به مناسبت ۱۷ شهریور و کشتار مردم توسط رژیم پهلوی اظهار داشت: حوادث تلخ تاریخی میتوانند به خواست و اراده الهی زمینهساز فرصتهایی برای تحقق اهداف بزرگتر شوند.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: واقعه ۱۷ شهریور و جنایتی که رژیم ستمشاهی پهلوی علیه مردم انجام داد، اگرچه حادثهای تلخ و خونین بود، اما به خواست خداوند از دل همین تهدید، فرصتی برای پیشبرد نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی مردم فراهم شد.
وی با اشاره به جنگهای تحمیلی اخیر ادامه داد: در این حوادث نیز با وجود شهادت جمعی از عزیزان، فرصتهایی برای انجام کارهای خیر و خدمت به نظام و مردم فراهم شد.
آیتالله سعیدی تأکید کرد: تلاش همه ما باید در مسیری قرار گیرد که رضایت خداوند متعال حاصل شود و مردم بیش از گذشته با حرمهای اهلبیت(ع) و معارف آنان انس پیدا کنند.
وی با بیان اینکه فراهم کردن امکانات و خدمات مناسب در شهرهای زیارتی و حرمهای مطهر میتواند در تقویت ارتباط مردم با اهلبیت(ع) مؤثر باشد، افزود: همه زیرساختهایی که در این شهرها و اماکن مقدس ایجاد و خدماتی که به زائران ارائه میشود باید در راستای تقویت این پیوند مورد توجه قرار گیرد.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: موضوع زیارت تنها به حضور مردم در حرمهای مطهر محدود نمیشود و فراهم شدن زیرساختها و خدمات مورد نیاز نیز میتواند زمینهساز ارتباط و انس بیشتر مردم با اهلبیت(ع) باشد.
وی از مسئولان خواست در برنامهریزیهای مرتبط با شهرهای زیارتی و حرمهای مطهر، این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دهند و ظرفیتهای موجود را در مسیر خدمت به زائران و تقویت ارتباط آنان با اهلبیت(ع) به کار گیرند.
آیتالله سعیدی تصریح کرد: محور همه تلاشها باید حرکت در مسیر رضای الهی و فراهم کردن زمینه برای بهرهمندی بیشتر مردم از ظرفیت معنوی حرمهای اهلبیت(ع) باشد.
قم- تولیت حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به ظرفیت شهرهای زیارتی و حرمهای مطهر گفت: توسعه زیرساختها و خدمات زیارتی باید زمینه انس بیشتر مردم با اهلبیت(ع) را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی شامگاه سهشنبه در نشست کارگروه ملی زیارت که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، با اشاره به مناسبت ۱۷ شهریور و کشتار مردم توسط رژیم پهلوی اظهار داشت: حوادث تلخ تاریخی میتوانند به خواست و اراده الهی زمینهساز فرصتهایی برای تحقق اهداف بزرگتر شوند.
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