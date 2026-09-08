به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی شامگاه سه‌شنبه در نشست کارگروه ملی زیارت که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به مناسبت ۱۷ شهریور و کشتار مردم توسط رژیم پهلوی اظهار داشت: حوادث تلخ تاریخی می‌توانند به خواست و اراده الهی زمینه‌ساز فرصت‌هایی برای تحقق اهداف بزرگ‌تر شوند.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: واقعه ۱۷ شهریور و جنایتی که رژیم ستمشاهی پهلوی علیه مردم انجام داد، اگرچه حادثه‌ای تلخ و خونین بود، اما به خواست خداوند از دل همین تهدید، فرصتی برای پیشبرد نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی مردم فراهم شد.



وی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اخیر ادامه داد: در این حوادث نیز با وجود شهادت جمعی از عزیزان، فرصت‌هایی برای انجام کارهای خیر و خدمت به نظام و مردم فراهم شد.



آیت‌الله سعیدی تأکید کرد: تلاش همه ما باید در مسیری قرار گیرد که رضایت خداوند متعال حاصل شود و مردم بیش از گذشته با حرم‌های اهل‌بیت(ع) و معارف آنان انس پیدا کنند.



وی با بیان اینکه فراهم کردن امکانات و خدمات مناسب در شهرهای زیارتی و حرم‌های مطهر می‌تواند در تقویت ارتباط مردم با اهل‌بیت(ع) مؤثر باشد، افزود: همه زیرساخت‌هایی که در این شهرها و اماکن مقدس ایجاد و خدماتی که به زائران ارائه می‌شود باید در راستای تقویت این پیوند مورد توجه قرار گیرد.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: موضوع زیارت تنها به حضور مردم در حرم‌های مطهر محدود نمی‌شود و فراهم شدن زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز نیز می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط و انس بیشتر مردم با اهل‌بیت(ع) باشد.



وی از مسئولان خواست در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با شهرهای زیارتی و حرم‌های مطهر، این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دهند و ظرفیت‌های موجود را در مسیر خدمت به زائران و تقویت ارتباط آنان با اهل‌بیت(ع) به کار گیرند.



آیت‌الله سعیدی تصریح کرد: محور همه تلاش‌ها باید حرکت در مسیر رضای الهی و فراهم کردن زمینه برای بهره‌مندی بیشتر مردم از ظرفیت معنوی حرم‌های اهل‌بیت(ع) باشد.