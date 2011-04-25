عملیات اجرای بزرگراه یاسوج - سی سخت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، مدیرکل راه و ترابری استان در این مراسم گفت: مسیر یاسوج به سی سخت 35 کیلومتر طول دارد که در این مسیر دو تونل به طول 400 و 600 متر و یک دهانه پل بزرگ به طول 330 متر با دهانه 85 و 165متری اجرا می شود.

منوچهر حبیبی افزود: اعتبار این طرح ملی 450 میلیارد ریال است و طبق قرارداد منعقد شده با پیمانکار، زمان اجرای آن 18ماه است.

وی بیان کرد: با تکمیل این پروژه 40 پیچ بزرگ و کوچک حذف می شود و ضمن کاهش ترافیک و تعداد تصادفات، باعث کاهش 15 تا 20 دقیقه ای مسافت بین این دو شهر خواهد شد.

حبیبی اظهار داشت: با توجه به توریستی بودن شهر سی سخت، هم اکنون سه محور سی سخت - "کریک"، "پاتاوه" – سی سخت و یاسوج - سی سخت در شهرستان دنا در دست اجراست.

مدیرکل راه و ترابری استان تصریح کرد: تکمیل و بهره برداری از این جاده ها نقش موثری در توسعه صنعت توریسم این شهرستان خواهد داشت.

شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا در دامنه قله دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.