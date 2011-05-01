ضربی های ابوالحسن صبا منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهرانی گردآوردنده این اثرکه توسط موسسه فرهنگی هنری ماهور منتشر شده مجموع ضربی های استاد ابوالحسن خان صبا را به دو استاد خود هوشنگ ظریف و حسین علیزاده تقدیم کرده است.

این اثر در دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک، آواز افشاری، آواز دشتی، دستگاه سه تار، دستگاه چهارگاه، دستگاه ماهور، دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان ، دستگاه نوا و دستگاه راست پنجگاه جمع آوری شده است.

دکتر تقی تفضلی در مقدمه این کتاب از سه تار به عنوان نخستین سازی که صبا استفاده کرده است یاد کرده و چنین آورده است : اولین سازی که صبا با آن آشنایی پیدا کرده سه تار بود، صبا هنوز کودکی خردسال بود که پدرش کمال السلطنه او را برای مشق سه تار به منزل آقا میرزا عبدالله برد .آنان که با موسیقی ایرانی سرو کار دارند و به خصوص با سه تار آشنا هستند می دانند که آقا میرزا عبدالله (پدراستا عبادی که در این دوران به حق و انصاف بهترین و مشهورترین نوازنده سه تار می باشد) بزرگترین استاد سه تار در قرن اخیر بود و یکی از شریف ترین مردان عصر خویش به شمارمی آمد. صبا در دوران کودکی که معمولا جان آدمی مستعد درک همه گونه الهام است در محضر چنان استاد بزرگواری سه تار نواخت و درس صفا و محبت گرفت.

حسین مهرانی تنظیم کننده این اثر در یادداشتی که به منظور معرفی این اثر نوشته چنین آورده است : از زمانیکه نواختن تار و سه تار را شروع کردم آرزو داشتم قطعات استاد ابوالحسن صبا را بنوازم ؛ قطعات آن استاد را از روی کتاب هایی که خود برای ویولن نوشته بودم اجرا می کردم ، تا اینکه تصمیم گرفتم این قطعا را برای تار و سه تار تنظیم کنم؛ چراکه استاد صبا در نوازندگی سه تار یکی از بهترین های موسیقی ما محسوب می شود؛این مجموعه شامل سه بخش می شود قطعات اجرایی توسط خود استاد ، قطعات تنظیم شده از روی کتاب های ویولن ردیف ابوالحسن صبا و قطعات بازنوسی شده از روی دوره اول سه تار و تار (ردیف ابوالحسن صبا).