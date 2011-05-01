مرمت ایوان شاگرد مسجد جامع ساوه امسال به پایان می رسد

محمد حسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مرمت ایوان شاگرد مسجد جامع ساوه از سال گذشته آغاز شده است و هم اکنون عملیات مرمت در بخش تزئینات وابسته به معماری این ایوان در دست انجام است.
وی گفت: تزئینات وابسته به معماری مسجد جامع ساوه مربوط به سه دوره سلجوقی، ایلخانی و صفوی است.
فراهانی ادامه داد: همزمان با انجام مرمت، بررسی سازههای بنا و تزئینات و آزمایشهای لازم روی مصالح مورد استفاده در دست انجام است تا تزئینات از استحکام لازم برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه، این طرح مرمت شامل استحکامبخشی خود ایوان و مرمت و تثبیت تزئینات است، بیان داشت: همچنین جمعآوری داربستهایی که چهل سال پیش برپا شده در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.
وی همچنین به مرمت مسجد جامع ساوه اشاره کرد و افزود: مرمت این مسجد از پروژههای میراثفرهنگی استان مرکزی است و در این ارتباط مرمت گنبد مسجد و تزئینات زیر آن و اجرای طاقهای فروریخته بخشی از مجموعه مسجد در ضلع جنوب شرقی در طرح مرمتی آن تعریف شده بود.
فراهانی اضافه کرد: بخش مربوط به تزئینات روی گنبد مسجد که مربوط به کاشیکاری دوره صفوی است نیز با استفاده از روش مرمتی گندزدایی، جمعآوری گیاهان اطراف و استفاده از مواد تثبیتکننده و بازسازی قسمتهای فرسوده انجام شد و توانستیم سال گذشته آن را رونمایی کنیم.
تاریخ مسجد جامع ساوه
مسجد جامع ساوه به عنوان یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی کشور و استان مرکزی در برگیرنده مجموعهای از هنر معماری، نقاشی، خطاطی، کاشیکاری و گچبری است که از قرون اولیه اسلامی تاکنون تقریباً سالم و دستنخورده باقی مانده است.
اگرچه تاریخ ساخت مسجد را به دوره سلجوقیان نسبت میدهند، اما آثار و بقایای موجود بیانگر این است که مکان مسجد فعلی در دوران باستان آتشکده بوده و در دوره اسلامی تبدیل به مسجد شده است.
مناره مسجد نیز از شاهکارهای هنر معماری و کاربرد آجر در کشور است که باستانشناسان قدمت آن را بیش از بنای مسجد میدانند و معتقدند که مناره مستقل از مسجد جامع ساخته شده است.
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