به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی در نشست با رئیس جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: شبکه استانی دنا از زمان تاسیس تاکنون قریب به 9 ساعت برنامه برای شهروندان تولید و پخش می‌کرد، اما با موافقت سازمان صدا و سیما از 17 خردادماه سال جاری از ساعت شش صبح تا دو بامداد هرشب برنامه تولید و پخش می‌کند.

وی افزود: با افزایش جدول پخش برنامه‌های شبکه دنا که یک رویداد بزرگ فرهنگی محسوب می‌شود نیاز به همکاری مسئولان، استادان، فرهیختگان و مردم استان با شبکه دنا داریم.

مدیرکل مرکز با بیان اینکه استاندارکهگیلویه و بویراحمد حمایت وهمکاری خود را از این حرکت فرهنگی اعلام داشته است، گفت: با افزایش برنامه صدا، سیما و پخش چهار بخش خبری فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و صنعت توریسم در استان به جامعه فراهم می‌شود.

رحیمی در ادامه اظهار داشت: برنامه‌های متنوعی تولید و پخش خواهیم کرد که از جمله در موضوع‌های اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی داریم که در این زمینه همکاری جهاد دانشگاهی استان را در معرفی چهره‌های فرهنگی، استادان و فرهیختگان در برنامه‌های میزگرد شبکه دنا ضروری است.

وی در ادامه عنوان داشت: از فرهنگیان، استادان، اقتصادانان، دانشگاهیان وکارشناسان مسایل فرهنگی و اجتماعی انتظار داریم در این حرکت ارزشمند فرهنگی صدا وسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد را یاری کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاههای استان در این نشست گفت: تحول جدی در برنامه‌ها و سریال‌های صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد از نظر کمی و کیفی در زمان تصدی مدیرکل مرکز به وجود آمده که این امر طبق نظر سنجی‌ها رضایت افکار عمومی را در پی داشته است.

وی اظهارداشت: مجموعه جهاد دانشگاهی ودانشگاهیان استان این آمادگی را دارند تا در هرچه پر بارترشدن برنامه‌های شبکه دنا همکاری و تعامل لازم را با شبکه استانی دنا داشته باشد.