اجرای ۵۸ برنامه هفته وحدت در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هاشم موسوینیا ظهر سه شنبه در نشست برنامه ریزی برنامههای هفته وحدت کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: ۵۸ برنامه فرهنگی و جشن در سراسر استان شامل روستاها و بخشها برای روز میلاد پیامبر اکرم (ص) برگزار میشود.
وی افزود: در مرکز استان نیز همانند سال گذشته جشنی با عنوان «امت احمد» در خیابان مصلی برگزار میشود که امسال با کیفیت بهتری برنامهریزی شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: همچنین محفل انس با قرآن با حضور قاریان برنامهریزی شده و ۴۰ موکب در خیابان مصلی برپا و نورافشانی خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان نیز در این نشست از سفر رئیس سازمان صدا و سیما به استان در روز جشن و همچنین راهاندازی فرستندههای شبکه دنا برای پوشش بهتر شهر یاسوج و اطراف آن خبر داد.
سید شهریار گنجی افزود: در این سفر از چندین آلبوم موسیقی رونمایی و ساخت دو سریال مستند ۱۰ دقیقهای با موضوع مسائل توسعه و پیشرفت استان در زمینه نفت و گاز آغاز خواهد شد.
