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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

تجهیز غرفه‌های بازیافت منطقه 20 تهران به ترازوی دیجیتال و دستگاه کارت‌خوان

تجهیز غرفه‌های بازیافت منطقه 20 تهران به ترازوی دیجیتال و دستگاه کارت‌خوان

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازیافت شهرداری منطقه 20 تهران، از تجهیز غرفه‌های بازیافت به ترازوی دیجیتالی و دستگاه کارت‌خوان خبر داد.

کریم گرامی در گفتگو‌ با خبرنگار مهر در شهرری، با اشاره به استقبال مطلوب شهروندان از غرفه‌های بازیافت، اظهار داشت: به منظور دسترسی تمام ساکنان محلات، تا کنون 9 غرفه بازیافت در منطقه 20 راه‌اندازی شده است.

وی در ارتباط با عملکرد این غرفه‌ها گفت: بیشترین زباله‌هایی که از سوی شهروندان تحویل داده می ‌شود، کاغذ، نان خشک و پلاستیک است و شهروندان در قبال این ضایعات، بن کالا و مواد شوینده دریافت می کنند.

این مسئول در مورد اجرای این طرح افزود: این غرفه در ابتدا به صورت آزمایشی در کنار میدان میوه و تره‌بار شهید غیبی راه‌اندازی شد، اما با توجه به استقبال شهروندان، این غرفه در این محل ثابت شد.

مسئول اداره بازیافت منطقه 20 تهران در خاتمه با اشاره به اینکه پسمانده‌های خشک، قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند، یادآور شد: با تفکیک زباله‌های خشک و تر، می توان علاوه بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های ملی، تا حدود زیادی در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد.

کد مطلب 1302542

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    نظرات

    • افسانه عاصم IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
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      پاسخ
      سلام خدا خیرتان دهد چرا تبلیغ تو صدا و سیما نمیکنید من الان دو سال دارم پوست میوه خشک میکنم و نمیدونستم این میوه های رنگارنگ را کجا بریزم فکر کردم برم بیابون بریزم ولی امروز فهمیدم غذای دام میشه استفاده کرد کلی هم موست پسته و گردو و تخمه جداگانه جمع کردم امروز فهمیدم چقدر مردم مشتاق به این کار هستند من پوست میوه را خورو میکنم میزارم بالای یخچال سه روزه خشک خشک برش می دارم خوب این کار اا را تبلیغ کنید مردم یاد بگیرند

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