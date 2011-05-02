کریم گرامی در گفتگو‌ با خبرنگار مهر در شهرری، با اشاره به استقبال مطلوب شهروندان از غرفه‌های بازیافت، اظهار داشت: به منظور دسترسی تمام ساکنان محلات، تا کنون 9 غرفه بازیافت در منطقه 20 راه‌اندازی شده است.

وی در ارتباط با عملکرد این غرفه‌ها گفت: بیشترین زباله‌هایی که از سوی شهروندان تحویل داده می ‌شود، کاغذ، نان خشک و پلاستیک است و شهروندان در قبال این ضایعات، بن کالا و مواد شوینده دریافت می کنند.

این مسئول در مورد اجرای این طرح افزود: این غرفه در ابتدا به صورت آزمایشی در کنار میدان میوه و تره‌بار شهید غیبی راه‌اندازی شد، اما با توجه به استقبال شهروندان، این غرفه در این محل ثابت شد.

مسئول اداره بازیافت منطقه 20 تهران در خاتمه با اشاره به اینکه پسمانده‌های خشک، قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند، یادآور شد: با تفکیک زباله‌های خشک و تر، می توان علاوه بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های ملی، تا حدود زیادی در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد.