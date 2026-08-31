هوای اصفهان برای دومین روز پیاپی آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۸ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه نهم شهریورماه با میانگین ۱۰۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، بیماران تنفسی، کودکان و زنان باردار) را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۱۶، انقلاب با عدد ۱۳۳، خیابان پروین اعتصامی ۱۰۸، بزرگراه خرازی ۱۳۱، زینبیه ۱۱۹، فرشادی ۱۰۲، فیض ۱۰۷ و کاوه ۱۰۶ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان بهارستان غربی با عدد ۱۵۴ و محور شرق اصفهان ۱۷۲ AQI ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه استانداری اصفهان با عدد ۸۸، پارک زمزم ۷۳، دانشگاه صنعتی ۶۹، دانشگاه علوم پزشکی ۸۵، سپاهانشهر ۷۷، کردآباد ۹۷، شهرک منتظری (محمودآباد) ۹۰ و میرزا طاهر ۶۴ AQI قابل قبول است.
هوای شهرهای شاهینشهر، مبارکه و نجف آباد امروز در شرایط قابل قبول قرار دارد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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