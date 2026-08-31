اهدای «خون خدا» به موزه عبدالعظیم حسنی(ع)؛ روایت عاشورا در چوب و هندسه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دوسالانه «معرق ... نوعی دیگر» با ارائه مجموعه‌ای از آثار حامد عسگریان هنرمند معرق‌کار، روزهای ۷ و ۸ شهریور در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن آغاز به کار کرد؛ نمایشگاهی که در آن چوب، هندسه، طبیعت و روایت‌های فرهنگی در زبانی متفاوت از معرق معاصر کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های این افتتاحیه، اهدای اثر «خون خدا» از سوی حامد عسگریان به موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بود؛ اثری با موضوع عاشورا که اکنون به مجموعه این موزه پیوسته است.

در این مراسم، علی انصاری مدیرکل فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و مهدی براری مسئول موزه آستان، حضور داشتند و اثر «خون خدا» طی مراسمی به موزه آستان اهدا شد.

«خون خدا» با استفاده از چوب طبیعی و در شیوه مفهومی، خلق شده است؛ روایت این اثر به واقعه عاشورا و شهادت امام حسین (ع) بازمی‌گردد. در توضیح اثر آمده است: «گویند: در عصر عاشورا حسین، خون خدا، کشته می‌شود. آنگاه که سرش بر نیزه می‌شود، گویی در آسمان خون آلود کربلا، دو خورشید ظاهر می‌گردد ... .» روایتی که در ساختار تصویری اثر، با ترکیب فضای تیره و روشن، زمین، آسمان و ۲ دایره نورانی بازتاب پیدا کرده است.

«خون خدا» در مرداد ۱۴۰۱ ساخته شده و ابعاد آن ۷۴ در ۵۳ سانتی‌متر و وزن آن ۴/۷۵۰ کیلوگرم است. چوب‌های طبیعی و خشکیده در این اثر بدون پوشش و تزئینات اضافه مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا بافت و هویت طبیعی ماده حفظ شود.

اهدای این اثر به موزه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی، یک اثر هنری معاصر با موضوعی ریشه‌دار در حافظه فرهنگی و آئینی ایرانی را از فضای نمایشگاهی به یک مجموعه موزه‌ای منتقل می‌کند؛ جایی که «خون خدا» می‌تواند در کنار دیگر آثار و اسناد فرهنگی، بخشی از حافظه تصویری معاصر درباره عاشورا را نمایندگی کند.

عسگریان که دانش‌آموخته مهندسی مکانیک و تحقیق در عملیات است، سال‌هاست تجربه مهندسی خود را با معرق‌کاری پیوند زده و حاصل این مسیر، شکل‌گیری زبان شخصی او در «چیلته‌چینی» است.

در آثاری که بر پایه سبک «چیلته چینی» بنا شده است، هندسه صرفاً یک عنصر تزئینی نیست بلکه سازوکاری برای شکل دادن به اثر است. شش‌ضلعی‌های تکرار شونده در کنار چوب‌هایی که بافت طبیعی خود را حفظ کرده‌اند، ساختاری ایجاد می‌کنند که همزمان از دقت هندسی و کیفیت ارگانیک طبیعت بهره می‌برد.

این نمایشگاه با کیوریتوری سارا گلستانی و مدیریت هنری مونا فهمیده برگزار شد تا معرق را از چارچوب‌های متعارف صنایع‌دستی و تزئینات سنتی فراتر ببرد و ظرفیت‌های آن را در زبان هنر معاصر مورد توجه قرار دهد.

عسگریان پیش از این نیز آثار خود را در کشورهایی چون هلند، ترکیه، کاستاریکا، عمان و اسپانیا ارائه کرده است. اثر «خانواده» او در مسابقات بین‌المللی کاستاریکا مورد توجه قرار گرفته و «طواف دل» نیز در مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ثبت شده است.